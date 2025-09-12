Khó hiểu cặp mỹ nhân Running Man và bạn trai nam thần: 5 lần 7 lượt rộ tin toang nhưng vẫn đăng ảnh nhau

Từ tháng 6/2025, Thuý Ngân đã liên tục để lộ dấu hiệu lạ trên mạng xã hội, hay đăng bài viết tâm trạng nhiều suy tư. Về phía Võ Cảnh, anh cũng im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện bên Thuý Ngân như trước. Cư dân mạng liền cho rằng cặp đôi đã âm thầm rạn nứt.

Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên lại khiến netizen hoang mang khó hiểu khi đăng tải hình ảnh mới có sự xuất hiện lấp ló của Võ Cảnh phía sau và dòng trạng thái ẩn ý. Được biết đây là khoảnh khắc hậu trường trong một bộ phim mà cặp đôi cùng tham gia.

"Những ngày trầy trật trên đoàn phim ở Long Hải, một trong những bối cảnh mình yêu thích và đọng lại rất nhiều kỉ niệm. Hi vọng phim tiếp theo cũng có những cảnh ở dưới đây. Thời gian thật quý giá. Nếu biết gìn giữ nó sẽ mãi ở đó!", Thúy Ngân viết.

Nhiều ý kiến cho rằng Thúy Ngân chỉ đang trong giai đoạn PR cho phim, còn đối với những hoạt động bên ngoài đời sống đã vắng bóng hoàn toàn Võ Cảnh.

Thúy Ngân và Võ Cảnh bị soi có động thái lạ từ tháng 6/2024. Cặp đôi được cho là đã âm thầm rạn nứt

Nữ diễn viên mới đây gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện lấp ló của Võ Cảnh phía sau

1 ngày trước, diễn viên Thúy Ngân chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng trong group chat với fan trên Instagram cá nhân. Cô viết: "Hãy đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút. Vì hết kiếp này biết kiếp sau có còn gặp lại". Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong group, Thúy Ngân còn bày tỏ sự biết ơn đến ba mẹ và những người đã từng đồng hành cùng mình trong suốt cuộc đời. Cô viết: "Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn má, cảm ơn những người đã đến và bên cạnh con trong cuộc đời này. Cảm ơn tất cả mọi điều, tốt đẹp lẫn chưa tốt đẹp. Đã giúp con tạo nên con người của chính mình bây giờ. Với tất cả lòng thành, con rất biết ơn. Con mong mọi người cũng sẽ được bình an và hạnh phúc như cách người muốn và mong cầu".

Từ tháng 6/2025, Thúy Ngân đã liên tục chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội

Thúy Ngân và Võ Cảnh được đẩy thuyền từ khi tham gia dự án phim ảnh. Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi này vẫn kè kè bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ khiến netizen cho rằng đang hẹn hò. Tuy nhiên cặp đôi được cho là bí mật chia tay trong âm thầm. Cộng đồng mạng soi ra hàng loạt "hint" rạn nứt giữa Thúy Ngân và Võ Cảnh: từ việc hạn chế tương tác trên mạng xã hội cho đến động thái khác lạ khi cùng tham gia sự kiện sự kiện.

Thúy Ngân từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Thật ra tôi cũng hay lên kế hoạch hôn nhân nhưng mỗi lần như vậy là công việc kéo đến. Thế nên tôi quyết định sẽ không đặt ra những kế hoạch hay tiêu chí gì hết, tôi chỉ biết mình đang tận hưởng những gì mà bản thân xứng đáng được nhận. Nếu có duyên đến thì mình nhận thôi.

Ba mẹ mấy năm trước còn hỏi nhưng tôi chỉ trả lời khi nào có sẽ dẫn về cưới luôn để ba mẹ khỏi trông. Nhưng gần đây về nhà ba mẹ không hỏi nữa, một phần là do ba mẹ thấy tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc, đó cũng là những gì mà ba mẹ mong cầu con cái mình có được. Tôi nghĩ hôn nhân chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời thôi, không phải là điều quyết định thành công hay sự hạnh phúc của một con người".