Lan Khuê tái xuất, Quỳnh Anh lần đầu catwalk sau đăng quang Hoa hậu

Tối 9/10, Vietnam NextGen Fashion Era 2 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều người mẫu, nhà thiết kế trẻ cùng những gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt. Trong đó, sự xuất hiện của Lan Khuê và Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trở thành điểm nhấn trên sàn runway, với hai màu sắc đối lập.

Đây là sân chơi dành cho các nhà thiết kế và người mẫu trẻ, với hành trình từ tuyển chọn, đào tạo đến trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Trước đêm diễn chính, chương trình tổ chức casting với hơn 300 người mẫu, lựa chọn 70 gương mặt góp mặt tại Grand Fashion Show. Bên cạnh đó, 34 nhà thiết kế trẻ cũng giới thiệu các bộ sưu tập tại sự kiện.

Sự kiện quy tụ nhiều người mẫu, nhà thiết kế trẻ cùng những gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt. Nguồn: Đi soi sao đi

Một trong những màn xuất hiện nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là Nguyễn Quỳnh Anh. Chỉ ít ngày trước, người đẹp Hà Nội đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, trở thành người kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên và được kỳ vọng đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75.

Trở lại sàn runway ngay sau khi đội vương miện, Quỳnh Anh tiếp tục phát huy thế mạnh trình diễn vốn có. Người đẹp xuất hiện trong thiết kế cầu kỳ, gây chú ý với phom dáng tạo khối và những chi tiết đính kết bắt sáng. Nàng hậu ghi điểm vì thần thái lạnh, ánh mắt sắc cùng những bước catwalk chắc chắn.

Nếu hình ảnh tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam gắn liền với vẻ lộng lẫy của một tân Hoa hậu, thì lần này Quỳnh Anh cho thấy một khía cạnh khác mang đậm chất thời trang. Màn xuất hiện này cũng đánh dấu một trong những hoạt động đáng chú ý của người đẹp sau đăng quang, trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Quỳnh Anh lần đầu catwalk sau đăng quang. Nguồn: Đi soi sao đi

Đối lập với Hoa hậu Quỳnh Anh, Lan Khuê mang đến sàn diễn hình ảnh sắc lạnh và giàu kinh nghiệm. Người đẹp thu hút ánh nhìn bằng những bước đi dứt khoát, cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng thần thái đậm chất high fashion.

Là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt, Lan Khuê từng ghi dấu ấn qua nhiều sàn diễn thời trang và các cuộc thi sắc đẹp. Kinh nghiệm trình diễn giúp cô thể hiện sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và phong thái riêng.

Đây là sự kiện hướng đến việc kết nối những gương mặt giàu kinh nghiệm với thế hệ trẻ trong ngành thời trang. Trước đó, tại sự kiện công bố chương trình, Thanh Hằng, Khánh Vân, Thanh Thanh Huyền cùng nhiều nhà thiết kế và stylist cũng góp mặt.

Lan Khuê tái xuất sàn runway tại Vietnam NextGen Fashion Era 2. Nguồn: Đi soi sao đi