Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và dàn sao hạng A cùng "đổ bộ" triển lãm thời trang của NTK Cường Đàm

Sau 2 năm vắng bóng kể từ triển lãm Paramount, Giám đốc sáng tạo - NTK Cường Đàm và CDAM chính thức quay trở lại với giới mộ điệu Việt Nam cùng dự án AETHER và chủ đề khơi gợi nhiều ý niệm mang tên “giới hạn mở”.

Bên cạnh những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và giải trí như: Diva Hồng Nhung, diva Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Diễm My, Tuyết Lan, Mỹ Anh, Tlinh…, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của nhiều doanh nhân và chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau - những gương mặt đang định hình diện mạo mới của văn hóa đương đại.

Nữ hoàng giải tri Hồ Ngọc Hà

Siêu mẫu Lan Khuê và Tuyết Lan.

Bộ sưu tập mới - cũng là tên của dự án AETHER - được giới thiệu theo một cách độc đáo, chưa từng có tại Việt Nam. Không giống một runway thường thấy, những người mẫu ẩn danh, che kín gương mặt bằng mặt nạ và đôi tay bằng găng, lần lượt bước vào các vùng sáng, dưới những mái vòm mang đậm dấu ấn thời gian. Họ trở thành các ‘tác phẩm sống’ - kết nối thời trang và điêu khắc trong màn trình diễn có ‘1-0-2’.

Tiên Nguyễn - con gái của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, tới ủng hộ BST mới nhất của NTK Cường Đàm.

20 thiết kế là sự biến đổi của chất liệu, phom dáng và chi tiết, với bảng màu chuyển động từ những sắc độ đậm, trung tính đến các gam màu giàu tính biểu đạt. Dù khác biệt về biểu hiện, các thiết kế vẫn được liên kết bởi những đường cong tối giản, tiết chế và có tính chiết trung.

Divo Tùng Dương, diva Hồng Nhung và diva Mỹ Linh - 3 nhân vật gạo cội trong làng nhạc Việt, cùng NTK Cường Đàm.

Ánh sáng chiếu lên bề mặt vải vóc, làm nổi bật kết cấu, hình khối và chuyển động của từng thiết kế. Thời trang hiện ra như một ảo ảnh, đồng thời gợi mở một trải nghiệm đầy tính suy niệm.

Khi màn trình diễn kết thúc, những người mẫu hóa thân thành các bức tượng sống trong không gian ánh sáng bất tận của triển lãm. Từ đó, thông điệp “Giới hạn mở” được tiếp tục mở rộng: giới hạn trở thành một đường biên sáng, trong suốt, mảnh mai và linh hoạt.

Fashion icon Quỳnh Anh Shyn và "Cô Em Trendy" Khánh Linh

NTK Cường Đàm luôn tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới cho thời trang thông qua sự kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác nhau. AETHER tiếp nối mạch sáng tạo của Cường Đàm qua những dự án trước đó: Inflowing - bước nhảy từ quá khứ tới tương lai; Rendezvous - bước chuyển từ thánh đường tới đường phố; và Paramount - cuộc gặp gỡ giữa con người và vị thần bên trong chính mình.

Diễn viên Diễm My 9x và beauty blogger Chloe Nguyễn

Trong 18 tháng, anh đồng thời phát triển thực hành sáng tạo trong thời trang và điêu khắc, để hai ngôn ngữ tưởng như đối lập cùng tồn tại trong một triển lãm. Nếu điêu khắc gắn với sự yên tĩnh, vật thể và trạng thái tĩnh, thời trang được nhận diện qua chuyển động, cơ thể và thời gian.

Ca sĩ Văn Mai Hương và rapper Suboi

Trong AETHER, hai loại hình cùng gặp nhau ở một ý niệm chung: “Giới hạn mở”. Với Cường Đàm, đó là khoảnh khắc con người thay đổi điểm nhìn: "Giới hạn không phải là điểm kết thúc, mà là điểm dẫn vào những vùng nhận thức mới”.

Triển lãm gồm 6 không gian với 20 tác phẩm thời trang và 4 tác phẩm điêu khắc được sắp đặt thành một hành trình phi tuyến tính về sự mở giới hạn. Qua mỗi gian phòng, người xem được mời gọi suy tưởng về giới hạn và quá trình tự khai mở những giới hạn của chính mình. Âm nhạc ambience và không gian thiết kế tối giản tới tối đa tạo ra những khoảng trống cần thiết cho trải nghiệm cá nhân.

Hoa hậu Phương Khánh và MC Thanh Thanh Huyền

Trong điêu khắc, các tác phẩm bắt đầu từ những hình thái nghiêm cẩn như hình bán cầu, hình thoi đơn và hình thoi đôi. Từ những cấu trúc cơ bản ấy, đường thẳng mở ra đường cong, trạng thái tĩnh mở ra chuyển động, những vùng tối của đồng anodized đen mở ra các đường cong ánh sáng.

Ca sĩ Mỹ Anh - con gái của diva Mỹ Linh, và rapper Tlinh

Đồng điệu với điêu khắc, thời trang cũng phát triển từ những đường cong nền tảng. Các đường cong biến thiên thành những đường cut-out lớn trên cơ thể, những khoảng mở dưới gấu váy hoặc những chi tiết nhỏ được xử lý tinh tế.

Trên các thiết kế, đường cong tạo thành dòng chảy trên những lớp draping mềm rủ, đồng thời phát triển thành bề mặt ba chiều trên các phom cổ peak lapel. Bảng màu được mở rộng từ deep black, cloud dancer và burgundy đến những gam màu giàu tính tự do như chartreuse green và cerulean blue.

Nhà sản xuất người Venezuela: Alejandra Ghersi và Hoa hậu Venezuela: Ninoska Vasquez



Kết nối thời trang và điêu khắc là những phụ kiện kim loại mang hình thoi dẹt. Chúng trở thành điểm nhìn, đồng thời dẫn hướng cho sự phát triển của vải vóc, phom dáng và chuyển động cơ thể. Đó là mối nối giữa hai mảng thực hành nghệ thuật, cũng là nơi NTK Cường Đàm đặt vào một sự đối lập xuyên suốt trong triết lý sáng tạo của anh.

Điểm kết thúc của triển lãm cũng là điểm bắt đầu của một trải nghiệm mang tính cá nhân. Mỗi người xem có một khoảng không để trả lời cho câu hỏi của riêng mình: “Gọi tên những giới hạn còn đeo bám, để giải mã cách mở ra cánh cửa cho chính mình”.

Ca sĩ Min và fashionista Helly Tống

“Giới hạn mở” bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân của Cường Đàm trong mỗi lần anh vượt qua một giới hạn sáng tạo. Với AETHER, sự vượt giới hạn được cô đọng trong cuộc gặp gỡ giữa thời trang và điêu khắc, đánh dấu một bước trưởng thành trong thực hành nghệ thuật của anh.

Ca sĩ Gigi Hương Giang và người mẫu Alita

Đồng thời, đây cũng là hình ảnh gắn liền với tinh thần CDAM và người phụ nữ CDAM: những người liên tục vượt qua giới hạn của chính mình, bước ra khỏi các nhãn dán và định nghĩa có sẵn của xã hội. Họ làm chủ tương lai và vận mệnh của mình bằng món quà của trí tuệ tính nữ: khả năng tư duy, cân bằng, quan sát và chuyển hóa thế giới theo cách riêng.



