Con trai Huy R điển trai chuẩn soái ca nhí, cử chỉ tâm lý dành cho mẹ gây sốt mạng

Mới đây, hot mom Thu Hương - bà xã của "anh tài" Huy R đã chia sẻ hình ảnh đến dự lễ vinh danh WeFamily Awards 2026.

Hành trình “Cùng Đậu lớn khôn” của Thu Hương không chỉ giúp cô góp mặt trong Top 5 của hạng mục “Phi thường mẹ ơi” mà còn nhận được 12.239 lượt bình chọn từ cộng đồng.

Tại lễ vinh danh, Thu Hương chia sẻ cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi hai con ở nhà liên tục nhắn tin động viên, mong mẹ mang chiếc cúp trở về.

Trên video mới nhất đăng tải trên tiktok, hot mom Thu Hương tiết lộ 7 năm qua, từ khi là mẹ bỉm sữa, chị không sơn móng tay. Sau khi mẹ Thu Hương nhận được cúp "Phi thường mẹ ơi" trở về, Đậu hỏi: "Sao mẹ trang điểm, làm tóc đẹp thế này mà mẹ không làm móng".

Bé Đậu gợi ý mẹ làm móng tay và 2 lần đưa mẹ đi làm móng.

Câu hỏi của con khiến hot mom suy nghĩ. Chị Thu Hương quyết định sẽ yêu bản thân một chút bằng cách đi làm móng. Khi Đậu nhận được câu hỏi: "Con chọn móng tay đẹp hay đồ ăn ngon". Cậu bé hóm hỉnh trả lời: "Dạ móng tay đẹp để đặt đồ ăn ngon".

Vậy là sau thời gian làm móng, mẹ Thu Hương đã có bộ móng tay mắt mèo màu hoa anh đào. Bà xã Huy R cho biết sau cuộc thi WeFamily Awards 2026, chị vẫn sẽ là mẹ của 2 em Đậu, Lạc nhưng sẽ yêu bản thân nhiều hơn một chút. Và cử chỉ quan tâm của bé Đậu dành cho cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

"Có con trai như bé Đậu, cảm thấy công sức sinh đẻ của mình nó chả là gì luôn ấy. Con cái ngoan ngoãn, lễ phép, nghĩ cho mẹ, muốn mẹ làm đẹp nữa! Dễ thương ghê ấy", một người dùng mạng bình luận.

"Dễ thương xỉu luôn ấy! Em bé tinh tế hiểu chuyện", một người khác viết.

Bé Đậu và bố - ca sĩ Huy R.

Bé Đậu là con trai 6 tuổi của ca sĩ Huy R (Vũ Văn Huy) và bà xã Thu Hương. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài điển trai, khôi ngô, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Đậu cũng nhận được sự chú ý khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 6.

Bé Đậu được khen giống bố như đúc.

Trong vai trò một người bố, Huy R cho biết anh muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với con, không chỉ là bố và con mà còn giống như những người bạn. Thay vì làm thay mọi việc, nam ca sĩ tạo điều kiện để Đậu tự trải nghiệm và học cách xử lý những tình huống phù hợp với lứa tuổi.

Ảnh hiếm của gia đình ca sĩ Huy R.

Trong chương trình, cậu bé được tham gia nhiều hoạt động thực tế như chèo thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu, biểu diễn cùng bố và tự chăm lo cho một số sinh hoạt cá nhân.

Qua những trải nghiệm này, Đậu có thêm cơ hội làm quen với môi trường mới, vượt qua những nỗi sợ và học cách quan tâm đến những người xung quanh. Huy R cũng chia sẻ rằng anh và vợ chú trọng cách nuôi dạy tự nhiên, khuyến khích con khám phá và phát triển theo sở thích thay vì áp đặt quá nhiều khuôn mẫu.

Những khoảnh khắc của hai bố con trong chương trình vì thế mang màu sắc khá đời thường, cho thấy một mối quan hệ gần gũi và nhiều hoạt động chung.



