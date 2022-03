Lần đầu tiên Việt Nam có 3 tỷ phú trong Top 1000 người giàu nhất thế giới

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 3/2022, tổng tài sản ròng của các tỷ phú USD Việt Nam đã tăng từ 18,3 tỷ USD lên 19 tỷ USD theo thống kê từ Forbes, trong đó 5/6 tỷ phú trong nước ghi nhận tài sản ròng gia tăng trong ít ngày.

Mới đây Forbes vừa công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air (VJC), đã nâng tổng tài sản ròng sở hữu lên 3,1 tỷ USD, tăng 200 triệu USD chỉ trong ít ngày qua, đa số mức tăng này đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VJC.

Con số vượt mốc 3 tỷ USD đã đưa bà Thảo gia nhập danh sách 1.000 người giàu nhất hành tinh. Cụ thể là đang xếp thứ 988, tăng 125 bậc so với đầu tháng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC), vẫn là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng 6,2 tỷ USD , tăng 100 triệu USD so với ngày đầu tháng 3. Tuy vậy, con số này giảm 1,1 tỷ USD so với so với danh sách thống kê một năm trước.



Đặc biệt trong vài ngày qua, giá trị tài sản ròng của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG), đã tăng hơn 200 triệu USD , nâng tổng tài sản của vị doanh nhân này lên mức 3,4 tỷ USD và cũng là lần đầu tiên, vị doanh nhân này lọt top 1000 người giàu nhất thế giới và hiện đứng thứ 892, đồng thời là người giàu thứ 2 Việt Nam.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận có 3 tỷ phú USD cùng lúc gia nhập nhóm 1000 người giàu nhất hành tinh.



Top những người giàu nhất Việt Nam theo cập nhật mới nhất từ Forbes

Những ngày qua, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng chóng mặt của cổ phiếu HPG. Cụ thể, thị giá cổ phiếu này đến cuối ngày 4/3 đóng cửa ở mức 49.800 đồng/đơn vị, tăng 6,2% so với ngày 1/3. Với hơn 35% vốn nắm giữ tại Hòa Phát, tài sản từ chứng khoán của ông Long và những người thân trong gia đình đã tăng hơn 4.100 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Hiện với vốn hóa Tập đoàn Hòa Phát đạt trên 222.750 tỷ đồng, riêng số tài sản từ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp này của ông Long và người thân đã đạt khoảng 78.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,4 tỷ USD quy đổi.



Cũng theo số liệu của Forbes, tài sản của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group tăng 100 triệu USD, hiện sở hữu lần lượt 2,6 tỷ USD và 2,1 tỷ USD. Tất cả đều đến từ xu hướng tăng của giá cổ phiếu TCB và MSN trong tuần.

Ông Trần Bá Dương và gia đình (sở hữu Tập đoàn Thaco) là gương mặt tỷ phú duy nhất tại Việt Nam không ghi nhận tài sản biến động, giữ nguyên ở mức 1,6 tỷ USD so với một năm trước.

