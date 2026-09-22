Ca bệnh đầu tiên đánh dấu "trái tim cơ học" phù hợp trong lồng ngực người Việt

Ông Đ.C, 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 6/9/2026 trong tình trạng suy tim nặng. Khó thở tăng dần, không đáp ứng thuốc điều trị, ngày đêm phải ngồi để thở. Người bệnh có bệnh lý động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá; nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu diện rộng. Các phương án can thiệp điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Người bệnh có chỉ định ghép tim và được chuyển đến Bệnh viện để chờ ghép tim. Tuy nhiên, thời gian chờ để có người hiến tim là một khoảng vô định, trong khi người bệnh không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc y tế.

Rất may mắn, đúng thời điểm này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị để triển khai kỹ thuật LVAD thế hệ mới: CorHeart 6. Sau thời gian thăm khám lâm sàng, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và quyết định người bệnh có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Hình ảnh cuộc phẫu thuật cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: BV)

Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi như dự kiến và một tuần sau cấy ghép, ông Đ.C đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Thiết bị tối ưu, phù hợp với người Việt

Tham gia trực tiếp ca phẫu thuật, Trung tá, BSCKI Trần Quang Thái (Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, điểm đáng chú ý của CorHeart 6 nằm ở thiết kế nhỏ gọn. Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90 g; trong khi HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 × 34 mm và trọng lượng khoảng 200 g.

Kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.

Với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cập nhật công nghệ vì thế không dừng ở việc đưa một thiết bị mới vào sử dụng. Quan trọng hơn là lựa chọn được công nghệ phù hợp với từng nhóm người bệnh và từng bài toán điều trị.

Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) nhấn mạnh: "Trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, Bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim".