Cứu 9 trường hợp bị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Sau khi được trang bị huyết thanh kháng nọc rắn và chuẩn bị các điều kiện chuyên môn, Khoa Cấp cứu - Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận và điều trị những trường hợp rắn độc cắn đầu tiên bằng huyết thanh kháng nọc tại địa phương.

Đến nay, khoa đã điều trị 9 người bệnh, gồm 5 trường hợp bị rắn hổ mang cắn và 4 trường hợp bị rắn lục cắn. Hiện 3 người bệnh tiếp tục được điều trị, theo dõi; 6 trường hợp đã ổn định và được xuất viện.

Trước đây, những người bệnh bị rắn độc cắn có chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc thường phải chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Việc triển khai điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng giúp người bệnh có thể được sử dụng thuốc đặc hiệu sớm tại địa phương, hạn chế thời gian chuyển tuyến và nguy cơ diễn biến nặng.

Huyết thanh kháng nọc là thuốc điều trị đặc hiệu, được bác sĩ chỉ định dựa trên loại rắn, mức độ nhiễm độc và tình trạng cụ thể của người bệnh. Trong quá trình sử dụng, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ để đánh giá đáp ứng và phát hiện, xử trí các phản ứng có thể xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động và cố định chi bị cắn, đồng thời nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Không garô, không rạch hoặc chích vết cắn, không hút nọc độc, không đắp lá hoặc tự điều trị bằng các biện pháp dân gian.

Nếu bảo đảm an toàn, người dân có thể chụp ảnh con rắn để hỗ trợ nhận dạng. Không cố bắt hoặc mang rắn sống đến bệnh viện. Việc sơ cứu đúng cách và điều trị sớm giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng do rắn độc cắn.