Lần đầu tiên có 2 thí sinh tự do trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lần đầu tiên sau nhiều năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, hai thí sinh tự do đã vươn lên dẫn đầu toàn quốc ở hai tổ hợp C00 và D07 với số điểm ấn tượng từ 28,75 đến 29,5/30.

Trong đó, Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006), cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 với 28,75 điểm, gồm 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý. Đáng chú ý, ở môn Địa lý năm nay có hơn 443.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ ghi nhận 56 điểm 10, giảm mạnh so với khoảng 6.900 bài thi đạt điểm tuyệt đối của năm trước. Xếp ngay sau Thanh Bình là 8 á khoa, cùng đạt 28,5 điểm.

Ở tổ hợp D07, Phạm Đức Minh (sinh năm 2007), cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), xuất sắc giành vị trí thủ khoa toàn quốc với 29,5 điểm, gồm 10 điểm Toán, 9,75 điểm Hóa học và 9,75 điểm Tiếng Anh. Ba thí sinh xếp sau đều đạt 29 điểm, kém Minh 0,5 điểm. Cả hai thủ khoa đều là thí sinh tự do và cùng đăng ký dự thi tại Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, có hơn 63.800 thí sinh tự do đăng ký dự thi, cũng là con số cao nhất kể từ năm 2020.

Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn đến hết ngày 5/7. Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả trúng tuyển dự kiến được các cơ sở đào tạo công bố sau 17h ngày 9/8.