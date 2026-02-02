Lần đầu có sự kiện vinh danh Pickleball tại Việt Nam

Theo thông tin từ Ban Tổ Chức, dự án Đêm Vinh Danh Pickleball Việt Nam đang được triển khai với quy mô toàn quốc và dự kiến sẽ chính thức ra mắt cộng đồng trong thời gian tới. Đây được xem là hoạt động vinh danh đầu tiên mang tính hệ thống, chuyên nghiệp và có chiều sâu dành riêng cho Pickleball tại Việt Nam.

Sự kiện vinh danh đầu tiên - Không chỉ tôn vinh thành tích

Khác với các lễ trao giải thể thao truyền thống, sự kiện vinh danh Pickleball đầu tiên tại Việt Nam được định vị là không gian ghi nhận toàn diện hệ sinh thái Pickleball, bao gồm: vận động viên, huấn luyện viên, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức giải, các sáng kiến cộng đồng và những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của bộ môn.

Ban Tổ Chức cho biết, hệ thống hạng mục và tiêu chí đánh giá sẽ được xây dựng theo hướng minh bạch, chuyên môn cao và có sự tham gia bình chọn của cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào thành tích thi đấu thuần túy.

Chia sẻ từ Trưởng Ban Tổ Chức

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện vinh danh Pickleball đầu tiên tại Việt Nam CEO/Founder PWC Pickleball, Trưởng Ban Tổ Chức Đoàn Ngọc Minh cho biết:

"Pickleball Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phát triển mang tính phong trào và đang bước vào thời điểm cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, có hệ thống và có chiều sâu hơn. Khi một cộng đồng đủ lớn và đủ nỗ lực, họ xứng đáng có một không gian chính thức để được ghi nhận."

Minh nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ là một đêm trao giải:

"Chúng tôi không tìm kiếm một sự kiện mang tính ngắn hạn. Điều PWC Pickleball hướng tới là tạo ra một cột mốc để cộng đồng cùng nhìn lại hành trình phát triển của Pickleball Việt Nam trong một năm tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời đặt nền móng cho những chuẩn mực vinh danh lâu dài."

Về định hướng dài hạn, Trưởng Ban Tổ Chức khẳng định:

"Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là một giải thưởng có tính kế thừa. Hội đồng chuyên môn, tiêu chí đánh giá và quy trình lựa chọn đều được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, để trong tương lai, khi nhắc đến giải thưởng này, cộng đồng có thể tin tưởng vào sự công tâm và minh bạch."

Tín hiệu cho một giai đoạn phát triển mới của Pickleball Việt Nam

Việc lần đầu tiên tổ chức sự kiện vinh danh Pickleball tại Việt Nam được xem là dấu hiệu cho thấy bộ môn này đang bước sang một giai đoạn phát triển mới - nơi tính chuyên nghiệp, hệ thống và giá trị cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Dự án do PWC Pickleball khởi xướng, phối hợp cùng Vinama JSC, với sự đồng hành của các chuyên gia, cố vấn và đại diện cộng đồng Pickleball trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, các thông tin chính thức về tên gọi sự kiện, hệ thống hạng mục vinh danh, hội đồng chuyên môn và thời điểm tổ chức đêm trao giải sẽ được Ban Tổ Chức công bố tại buổi họp báo công bố dự án vào ngày 05/02/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.