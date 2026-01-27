Giải pickleball lớn ở miền Tây, tổng giải thưởng hơn 2 tỉ đồng

Ngày 27-1, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) phối hợp với Bình Minh Group (BMG) tổ chức họp báo thông tin về giải "Pickleball VTV Cần Thơ 2026 – Tranh Cúp Nam Long".

Ông Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ, thông tin về giải đấu

Giải diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3-2026 tại cụm sân Pickleball Nam Long (đường Trần Hoàng Na, phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Ông Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ, cho biết trong những năm gần đây, phong trào pickleball đã bắt đầu hình thành tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, trong đó có TP Cần Thơ.

Các câu lạc bộ, cộng đồng người chơi pickleball ngày càng đông, tạo nên một làn sóng thể thao mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong khu vực.

"Từ đó, VTV Cần Thơ mong muốn tổ chức một giải đấu quy mô lớn, chuyên nghiệp, tính lan tỏa mạnh mẽ để pickleball thực sự trở thành một phong trào thể thao cộng đồng bền vững tại ĐBSCL" – ông Quân nhấn mạnh.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Giải quy tụ khoảng 500 vận động viên là các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên và đại diện các câu lạc bộ pickleball đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là giải pickleball có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại khu vực ĐBSCL.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bình Minh Group, trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Giải có nhiều nội dung thi đấu đa dạng, phù hợp với nhiều trình độ và đối tượng, từ các tay vợt chuyên nghiệp đến người chơi phong trào, doanh nhân, khách mời. Đặc biệt, bảng đấu "Hoa khôi Pickleball" nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, khỏe khoắn, tự tin và năng động trong thể thao.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỉ đồng, trong đó vô địch đôi nam nội dung pro sẽ mang về giải thưởng lên tới 200 triệu đồng; giải nhất nội dung đôi hỗn hợp 7.0 là 60 triệu đồng; Hoa khôi giải đấu là 30 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các nội dung thi đấu khác.



