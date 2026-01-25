Mới đây, bộ phim tình cảm đô thị Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến đã chính thức phát sóng, đánh dấu màn kết hợp giữa đôi bạn Vương Ngọc Văn và Trần Tinh Húc. Lấy chủ đề xuyên không làm trục cho mạch truyện chính, mối quan hệ giữa streamer Lâm Hoan Nhi (Vương Ngọc Văn) và tổng tài bá đạo Cao Hải Minh (Trần Tinh Húc) khiến người xem có dịp cười bể bụng trước nhiều tình huống sặc mùi duyên nợ, 2 chiều không gian và thời đại khác biệt "choảng nhau" tơi bời.

Được đánh giá là "hắc mã" ngay dịp năm mới của màn ảnh Hoa ngữ, Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến nhanh chóng tạo nên cơn sốt chỉ sau 3 ngày lên sóng, cán mốc hơn 25.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent và gần 1 tỷ lượt xem trên Douyin (TikTok). Những con số ấn tượn này là thành quả từ sự phối hợp toàn diện từ ekip của Vương Ngọc Văn: từ các buổi livestream tương tác dày đặc, tự sản xuất video ngắn để kéo traffic, cho tới việc quảng bá ở các buổi tuyên truyền trực tiếp.

Rạng sáng ngày 25/1 (3 ngày sau khi bộ phim lên sóng), phòng làm việc của Vương Ngọc Văn bất ngờ phát đi thông báo chính thức tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động quảng bá cho Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Trong thông cáo, phía nữ diễn viên cáo buộc đội ngũ truyền thông của đoàn phim có hành vi tung tin đồn ác ý về nghệ sĩ và cố tình kích động tranh cãi giữa các nền tảng mạng xã hội.

Theo yêu cầu từ phía đoàn phim, Vương Ngọc Văn đã đăng 2 nội dung PR trên Douyin trong cùng một ngày, vô tình vi phạm quy định ngầm của Weibo về tần suất đăng bài trong thời gian phim phát sóng (. Nhằm né trách nhiệm, đội ngũ truyền thông Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến đã nói dối trắng trợn rằng tất cả là do nghệ sĩ tự ý lên kế hoạch, thậm chí còn lan truyền thông tin tiêu cực rằng "nhân cách của Vương Ngọc Văn có vấn đề". Điều này khiến nền tảng trực tiếp quy lỗi cho phía nghệ sĩ, đẩy Vương Ngọc Văn vào thế bị động và chịu tổn hại hình ảnh.

Studio Vương Ngọc Văn nhấn mạnh, trước khi xảy ra tranh cãi, nữ diễn viên và ê-kíp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quảng bá. Nghiêm trọng hơn, phía truyền thông tự ý liên hệ và truyền đạt thông tin sai lệch cho nền tảng mà không hề thông báo cho nghệ sĩ, hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc tin cậy tối thiểu trong hợp tác công việc.

Chỉ 2 tiếng sau, đoàn phim buộc phải lên tiếng xin lỗi khẩn cấp và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim đã thừa nhận đội ngũ truyền thông trực thuộc đã tung tin đồn vô căn cứ, đồng thời bôi nhọ hình ảnh và nhân cách của Vương Ngọc Văn. Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, đoàn phim công bố ba biện pháp xử lý gồm: sa thải toàn bộ nhân sự liên quan và chấm dứt hợp tác với đội ngũ truyền thông này, tái cấu trúc, chuẩn hóa lại quy trình quảng bá - phát hành, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức tới studio của Vương Ngọc Văn, nhằm khắc phục hậu quả và xoa dịu căng thẳng giữa các bên.

Cuộc đối đầu chớp nhoáng này nhanh chóng làm lộ ra một vấn đề nhức nhối trong ngành giải trí Hoa ngữ: nghệ sĩ bị đẩy ra làm "bia đỡ đạn" cho những sai sót trong chiến lược quảng bá phim. Dù Vương Ngọc Văn đã lên tiếng trấn an fan rằng, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoa, cư dân mạng vẫn tranh cãi nảy lửa về hành động "đi vào lòng đất" từ ekip Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Chỉ trong hơn nửa ngày, drama này đã 2 lần leo top 1 hot search trên Weibo với hơn 200 triệu lượt đọc.