Mới đây, Disney+ đã hé lộ loạt phim Hàn Quốc đình đám dự kiến ra mắt trong năm 2026. Giữa dàn tác phẩm được mong chờ, Cửa Hàng Sát Thủ 2 (tựa Anh: A Shop For Killers 2) nhanh chóng trở thành cái tên khiến khán giả hóng mòn mỏi, phần lớn nhờ sự trở lại của cặp đôi diễn viên chính được đánh giá thuộc hàng bảo chứng chất lượng: Lee Dong Wook và Kim Hye Jun.

Lee Dong Wook trong Cửa Hàng Sát Thủ 2.

Ra mắt vào năm 2024, Cửa Hàng Sát Thủ từng gây bão toàn châu Á với kịch bản căng thẳng, tiết tấu nhanh cùng màu sắc hành động, sinh tồn được khắc họa cực đỉnh. Đặc biệt, Lee Dong Wook tiếp tục khẳng định đẳng cấp đóng gì cũng hay khi hóa thân thành người chú bí ẩn Jung Jin Man - nhân vật với kỹ năng chiến đấu thượng hạng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Trong khi đó, Kim Hye Jun ghi điểm mạnh mẽ với vẻ đẹp lạ, cá tính hiếm có của showbiz Hàn, cùng với đó là diễn xuất ngày càng chín muồi.

Kim Hye Jun đầy thần thái khi vào vai nữ chính Ji An.

Việc phần 2 tiếp tục giữ nguyên bộ đôi chú - cháu này khiến khán giả đặt kỳ vọng rất cao, nhất là khi cả hai được đánh giá là có chemistry tự nhiên, đủ sức gánh trọn những phân đoạn tâm lý nặng và hành động căng thẳng.

Dù chỉ mới tung ra những thước phim ngắn ngủi mang tính chất "nhá hàng", Cửa Hàng Sát Thủ 2 vẫn khiến người xem đứng ngồi không yên. Ánh mắt điềm tĩnh của Lee Dong Wook, thần thái kiên cường của Kim Hye Jun cùng loạt cảnh hành động dồn dập cho thấy phần mới được đầu tư quy mô và hứa hẹn còn kịch tính hơn phần trước.

Màn tái hợp của cặp đôi chú cháu Lee Dong Wook - Kim Hye Jun hứa hẹn sẽ giúp Cửa Hàng Sát Thủ 2 bùng nổ.

Về nội dung, phần 1 xoay quanh Ji An, cô gái trẻ có cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn khi nhận được tin người chú Jung Jin Man qua đời vì tự sát, sau đó nhanh chóng trở thành mục tiêu truy sát của các sát thủ bí ẩn, liên tục phải đối mặt với những cuộc tấn công vũ trang nguy hiểm. Bị mắc kẹt trong căn nhà của chú, cô buộc phải vận dụng những kỹ năng sinh tồn kỳ lạ từng được dạy từ nhỏ để sống sót và lần ra chân tướng sự việc.

Sang phần 2, bộ phim đưa khán giả quay ngược về quãng thời gian Ji An còn là sinh viên đại học. Tại đây, cô phát hiện một ứng dụng giao dịch tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại là chợ đen ngầm, nơi các dịch vụ giết người và khủng bố được rao bán công khai. Cao trào xảy ra khi chính Ji An trở thành mục tiêu ám sát. Bị đe dọa bởi những sát thủ ẩn danh, cô quyết tâm truy tìm kẻ đứng sau, đồng thời từng bước bị cuốn sâu hơn vào thế giới ngầm chết chóc.

nguồn: Disney+