Mới có 1 phim Trung Quốc ai xem cũng cười điên đảo: Nữ chính đẹp như búp bê, hay dã man cày quên trời đất

Sau khi Yết Hí chính thức khép lại, Trần Tinh Húc nhanh chóng tái xuất màn ảnh với dự án ngôn tình hiện đại Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, đóng cặp cùng người bạn thân Vương Ngọc Văn. Ngay từ khi công bố, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu thích thể loại lãng mạn nhẹ nhàng, và những gì thể hiện trong 4 tập đầu cho thấy đây là một lựa chọn khá "đáng đồng tiền bát gạo".

Trần Tinh Húc tiếp tục cho thấy mình hợp hình tượng tổng tài đến mức nào.

Vương Ngọc Văn đảm nhận vai nữ chính Lâm Hoan Nhi trong Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến.

Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến mang màu sắc hài hước - tình cảm pha yếu tố xuyên không thú vị. Câu chuyện phim xoay quanh Lâm Hoan Nhi (Vương Ngọc Văn), một streamer chuyên tư vấn chuyện yêu đương cho những người hâm mộ của mình. Một ngày nọ, cuộc sống của Lâm Hoan Nhi thay đổi 180 độ khi cô bị cuốn vào thế giới của Tạm Biệt Chồn Hoang, cuốn tiểu thuyết ngôn tình bị Lâm Hoan Nhi hết lời phê phán. Tại đây, cô gặp được Cao Hải Minh (Trần Tinh Húc), vị tổng tài bá đạo mang tư duy của những năm cuối thập niên 90. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người đến từ hai thời đạ khác nhau nhanh chóng tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Để tìm cách quay trở lại cuộc sống thực, Hoan Nhi buộc phải hoàn thành những nhiệm vụ oái oăm do hệ thống đặt ra, đồng thời từng bước chinh phục vị sếp tổng khó nhằn. Tuy nhiên, càng lún sâu vào thế giới trong sách, cô lại càng rơi vào trạng thái giằng co giữa lý trí và con tim. Tới thời khắc phải rời đi, Lâm Hoan Nhi mới nhận ra trong lòng mình từ lâu đã nảy sinh những rung động sâu sắc. Cuối cùng, tất cả dẫn đến một câu hỏi: Liệu tình yêu hình thành trong thế giới hư cấu có thể mang đến kết cục trọn vẹn?

Nhan sắc của Vương Ngọc Văn thực sự không làm người xem thất vọng.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Trần Tinh Húc tiếp tục chứng minh anh rất hợp với dạng vai tổng tài khi sở hữu khí chất nam tính cùng lối diễn xuất ổn định. Trong khi đó, Vương Ngọc Văn ghi điểm nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt như búp bê và cách thể hiện nhân vật tự nhiên, duyên dáng.

Ở 4 tập đầu, điểm cộng lớn nhất của phim nằm ở yếu tố hài hước. Khán giả thích thú với hệ thống lắm chiêu nhiều trò, liên tục đẩy nữ chính vào những tình huống trớ trêu, vừa gây khó dễ cho nhân vật vừa mang lại tiếng cười cho người xem. Trên mạng xã hội, Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến đang nhận về nhiều phản hồi tích cực, được đánh giá là tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, dễ xem và phù hợp để thư giãn sau giờ làm việc.