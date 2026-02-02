Quá khó để chấp nhận đây là Miu Lê và Liên Bỉnh Phát

Gần 6 năm sau thành công của Tiệc Trăng Máu, ekip sản xuất nay đã giúp bộ phim "tiến hoá" thành một phiên bản mới - Đại Tiệc Trăng Máu 8. Khác với phần 1, dự án điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mang màu sắc u ám, kinh dị nhưng không kém phần hài hước. Quy tụ dàn cast toàn sao hot Vbiz như Miu Lê, NSƯT Đức Khuê, Lê Khánh, Quỳnh Lý, Quốc Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ... Đại Tiệc Trăng Máu 8 hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé Việt vào dịp lễ 30/4 sắp tới.

Mới đây, NSX đã thả xích teaser trailer, mở ra bầu không khí kịch tính ngay từ những giây đầu tiên với giọng đọc âm trầm, lạnh lẽo. Thông tin “Từ trường quay một phim rác sắp thành kiệt tác” hé lộ bối cảnh chính của phim là một phim trường, được giới thiệu là nơi ranh giới giữa điện ảnh và ác mộng bắt đầu bị xóa nhòa.

Teaser trailer Đại Tiệc Trăng Máu 8

Trong không gian rùng rợn đó, Miu Lê và Liên Bỉnh Phát trở thành 2 gương mặt gây ám ảnh nhất teaser. Cả hai cùng xuất hiện trong trang phục cổ trang, nhưng mỗi người mang một sắc thái đối lập. Miu Lê khiến người xem lạnh sống lưng với gương mặt nhuốm đầy máu sau khi liên tục cầm dao đâm nhiều nhát vào một nhân vật giấu mặt. Khoảnh khắc cô đối diện với nỗi sợ, vung dao trong trạng thái mất kiểm soát hay chết lặng khi phát hiện cánh tay đứt lìa trên sàn nhà khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát lxuất hiện với lớp hóa trang mặt tái nhợt, đầu đội tóc giả dài xoăn, vừa khó đoán mà cũng hài hước. Đặc biệt ở nửa sau teaser, vai diễn của Liên Bỉnh Phát trở nên đờ đẫn, ánh nhìn vô hồn như bị ma nhập, khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn về thân phận thật sự của anh trong câu chuyện.

Dù bao trùm bởi màu sắc kinh dị, đẫm máu và căng thẳng, teaser vẫn không quên cài cắm mảng miếng đúng tinh thần thương hiệu Tiệc Trăng Máu. Ở đoạn kết, bộ ba Lê Khánh, Miu Lê và Liên Bỉnh Phát bất ngờ tung ra miếng hài vô tri mà lại duyên dáng, góp phần xoa dịu bầu không khí nặng nề vừa bị đẩy lên cao trào, đưa người xem vào chuyến tàu lượn nhiều cảm xúc chỉ trong hơn 1 phút.

Sau khi teaser Đại Tiệc Trăng Máu 8 được tung ra, cộng đồng mạng nhanh chóng dành sự chú ý lớn cho Miu Lê và Liên Bỉnh Phát. Nhiều khán giả bất ngờ khi không nhận ra nổi 2 diễn viên. Đây cũng là lần đầu tiên netizen nhìn thấy Miu Lê xuất hiện với hình ảnh nặng đô, khác xa vẻ ngoài quen thuộc, cho rằng cô đang cho thấy nỗ lực làm mới mình ở dòng phim kinh dị - tâm lý. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát lại gây tò mò xen lẫn thích thú nhờ tạo hình lạ mắt.

Cùng teaser trailer, nhà sản xuất cũng công bố teaser poster với tông màu đỏ, biểu tượng trăng máu, bối cảnh rùng rợn và tạo hình của nhiều nhân vật. Yếu tố kinh dị pha hài hước là điểm nhấn của poster này. Chất giễu nhại còn đến từ thông báo dí dỏm của nhà sản xuất: “ Phim này chiếu Tết không có kịp. Không kịp thì Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/04/2026 chiếu!”.