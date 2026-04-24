Hòa Minzy đáp trả thẳng khi bị nhắc "đăng clip tình cảm với chồng nên tiết chế"

Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã quân nhân Thăng Văn Cương. Những hình ảnh, clip đời thường ghi lại cảnh cả hai tình tứ trong chuyến đi biển nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng loạt tương tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, một số ý kiến lại cho rằng nữ ca sĩ nên "tiết chế" việc đăng tải những nội dung mang tính cá nhân. Cụ thể, một cư dân mạng để lại bình luận: "Chị nên bớt thể hiện cảm xúc lại, chuyện tình cảm nên đóng cửa. Chị là vợ bộ đội nên càng cần giữ hình ảnh kín đáo hơn."

Không né tránh, Hòa Minzy lập tức phản hồi ngay dưới phần bình luận. Nữ ca sĩ cho biết đây là kỳ nghỉ hiếm hoi sau thời gian dài bận rộn nên cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. "Hơn 1 tháng mới đăng cái ảnh đi chơi mà vẫn phải tiết chế thêm hả chị? Cũng không có mặc đồ quân phục gì mà. Em có đăng ảnh nhạy cảm gì đâu?", cô chia sẻ.

Hoà Minzy đăng tải clip đi du lịch biển với ông xã Thăng Văn Cương. Nguồn: Hoà Minzy

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 lên tiếng phản hồi khi được góp ý nên tiết chế việc chia sẻ ảnh bên nửa kia. Ảnh: Chụp màn hình

Không dừng lại ở đó, Hòa Minzy còn khéo léo bày tỏ quan điểm về việc thể hiện cảm xúc cá nhân: "Em hạnh phúc nhẹ nhàng mà quá phận nào ạ?". Thực tế, thời gian gần đây, Hòa Minzy khá cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng. Sau nhiều biến cố tình cảm trong quá khứ, nữ ca sĩ dường như đang tận hưởng giai đoạn bình yên và tích cực hơn.

Phản ứng của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng, việc chia sẻ hạnh phúc cá nhân một cách văn minh là điều hoàn toàn bình thường, miễn không phản cảm hay gây ảnh hưởng tiêu cực.

Hoà Minzy công khai chuyện tình cảm với chồng quân nhân vào tháng 3/2026. Ảnh: Hoà Minzy

Về chuyện đăng tải hình ảnh của chồng, nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng cho biết sẽ ngưng chia sẻ trên mạng xã hội. Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy biết phải hạn chế để nửa kia tập trung cho công việc. Vừa qua cô chỉ chia sẻ một chút để anh thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của vợ.

Trong bài viết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng cho biết sẽ không đăng tải video gì nữa vì sợ vướng ý kiến trái chiều. Cô cho hay: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ".

Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm sẽ hạn chế đăng tải hình ảnh chồng. Ảnh: Hoà Minzy

Hoà Minzy và Thăng Văn Cương quen biết sau khi ghi hình Sao Nhập Ngũ 2022, mối quan hệ này được bạn bè, gia đình biết đến suốt nhiều năm qua. Từ khi công khai yêu nhau, cuộc sống của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương nhận được sự dõi theo đặc biệt của người hâm mộ.

Trong tâm thư công khai bạn trai, Hoà Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi.

Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".