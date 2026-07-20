Sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch World Cup 2026, Lamine Yamal tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên MXH Bên cạnh màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, tài năng trẻ sinh năm 2007 còn khiến người hâm mộ chú ý bởi gu thời trang xa xỉ, đặc biệt là bộ sưu tập dây chuyền kim cương trị giá hàng triệu USD.

Từ những thiết kế nạm kín kim cương, mặt dây chuyền mang biểu tượng Batman cho đến món trang sức tự thưởng sinh nhật, tất cả đều cho thấy niềm đam mê đặc biệt của ngôi sao mới 19 tuổi với những món phụ kiện đắt giá.

Trước thềm trận bán kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Pháp, Lamine Yamal xuất hiện tại buổi họp báo với một chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh quanh cổ.

Món trang sức ngay lập tức trở thành tâm điểm không kém gì trận đấu. Khi được các phóng viên hỏi về nguồn gốc của chiếc dây chuyền, Yamal khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đây là món quà anh tự mua để mừng sinh nhật tuổi 18.

“Tôi chưa nhận được nhiều quà sinh nhật. Điều tôi muốn là đánh bại tuyển Pháp rồi tự thưởng cho mình một chuyến đi New York. Còn chiếc dây chuyền trên cổ là món quà sinh nhật tôi tự tặng cho chính mình” - Lamine Yamal tiết lộ.

Theo truyền thông quốc tế, chiếc dây chuyền mới này được định giá hơn 1 triệu Euro (khoảng 30 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), trở thành món trang sức đắt giá nhất từng xuất hiện trong bộ sưu tập của Yamal.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của Yamal, nam ca sĩ người Cộng hòa Dominica El Alfa đã gây chú ý khi đặt riêng cho anh một chiếc dây chuyền trị giá khoảng 400.000 USD (hơn 10,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Tác phẩm do Victor Rodriguez, chủ thương hiệu Tajia Diamonds tại New York, chế tác. Chiếc dây chuyền được làm từ vàng, nạm kín kim cương, kết hợp các viên đá màu xanh và đỏ - hai gam màu biểu tượng của Barcelona. Điểm nhấn là mặt dây chuyền mang hai chữ cái "LY" (Lamine Yamal) được lồng vào nhau.

Khi công bố món quà trên Instagram, El Alfa viết: “Món trang sức đẹp nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Chúc mừng sinh nhật, huyền thoại”. Yamal sau đó đáp lại bằng hàng loạt biểu tượng *ngọn lửa* dưới bài đăng.

Một trong những món trang sức nổi tiếng khác của Lamine Yamal là dây chuyền lấy cảm hứng từ Batman. Ngôi sao trẻ nhiều lần đeo thiết kế này trong thời gian diễn ra World Cup, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Theo nhiều nguồn tin, món trang sức cũng có giá khoảng 400.000 USD.

Với thiết kế độc đáo cùng lượng kim cương lớn, đây được xem là một trong những món đồ thể hiện rõ cá tính của cầu thủ sinh năm 2007.

Ngoài 3 chiếc dây chuyền nói trên, Lamine Yamal còn sở hữu nhiều món phụ kiện xa xỉ khác, nổi bật là bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng chục đến hàng trăm nghìn euro. Dù theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, nổi bật đến tối giản, thanh lịch, điểm chung của những chiếc đồng hồ mà ngôi sao người Tây Ban Nha lựa chọn đều là mức giá thuộc hàng khủng.

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất là Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001. Mẫu đồng hồ này có giá niêm yết khoảng 70.000 euro (khoảng 2,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), nhưng do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu quá lớn từ giới sưu tầm, giá trên thị trường thứ cấp đã tăng lên khoảng 150.000 euro, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại). Trước Yamal, Lionel Messi và Sergio Ramos cũng từng xuất hiện với mẫu đồng hồ xa xỉ này.

Trước đó, Yamal từng nhiều lần gây chú ý với chiếc Rolex GMT-Master II "Root Beer" - một trong những mẫu đồng hồ biểu tượng của Rolex. Đến năm 2025, anh tiếp tục xuất hiện cùng chiếc Audemars Piguet trị giá khoảng 80.000 euro (gần 2,4 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga cùng Barcelona.