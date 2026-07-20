Gia đình Vua Felipe VI "quẩy" hết mình sau chiến thắng lịch sử của tuyển Tây Ban Nha

Ngay sau khi đội tuyển Tây Ban Nha làm nên lịch sử với chức vô địch World Cup, Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofía đã có mặt để chúc mừng toàn đội ngay trên sân.

Bốn thành viên Hoàng gia không chỉ đứng trên khán đài theo dõi trận đấu mà còn trực tiếp xuống sân, hòa mình vào bầu không khí chiến thắng cùng các cầu thủ. Những cái ôm, cái bắt tay và nụ cười rạng rỡ của gia đình Vua Felipe VI khiến nhiều người nhận xét họ giống những người hâm mộ cuồng nhiệt hơn là các thành viên Hoàng gia.

Trên trang Instagram chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha, gia đình Vua Felipe VI cũng gửi lời chúc mừng đầy tự hào đến đội tuyển:

"Các bạn là những nhà vô địch thế giới! Xin chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha!".

Thông điệp tiếp tục ca ngợi hành trình mà đội tuyển đã trải qua:

"Ngôi sao trên ngực áo hôm nay là phần thưởng cho một chặng đường dài đầy thử thách, được tạo nên bằng sự nỗ lực, hy sinh, bền bỉ và tinh thần cống hiến trong từng trận đấu. Các bạn đã đối mặt với mọi thử thách bằng niềm tin của một tập thể đoàn kết, đưa tên tuổi Tây Ban Nha lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Xin chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả người hâm mộ. Hôm nay chúng ta ăn mừng một danh hiệu, nhưng ngày mai thế giới sẽ còn nhắc đến một huyền thoại".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích, trong đó nhiều người đặc biệt chú ý đến hình ảnh Công chúa Leonor và Công chúa Sofía vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Không còn khoảng cách giữa Hoàng gia và đội tuyển, khoảnh khắc ấy cho thấy niềm tự hào chung của cả đất nước sau chiến thắng lịch sử.

Đây không phải lần đầu gia đình Vua Felipe VI đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia trong những giải đấu lớn. Trong nhiều năm qua, nhà vua cùng Vương hậu Letizia và hai con gái thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ các vận động viên Tây Ban Nha, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mỗi khi thể thao nước nhà gặt hái thành công.