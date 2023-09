Lâm Vỹ Dạ từ chối hát ca khúc đầu tay vì sợ... hát live hay hơn bản MV

Ngày 6/9, Lâm Vỹ Dạ đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Hoa Giấy. Ca khúc Hoa Giấy được sáng tác bởi Đạt Long Vinh - Dạ Yến. Phần MV của ca khúc do Võ Thanh Hòa thực hiện. Đặc biệt, lời bài hát Hoa Giấy do Lâm Vỹ Dạ kết hợp cùng một người bạn tự viết nên. Kể cả kịch bản MV cũng là do nữ nghệ sĩ sáng tạo, lên ý tưởng.

Buổi ra mắt MV mới của Lâm Vỹ Dạ có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Cát Phượng, Lê Dương Bảo Lâm, Hoa hậu Ngọc Châu, Võ Tấn Phát, Khả Như, Puka, Huỳnh Lập, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo. Ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu, Hứa Minh Đạt đã đưa con trai Bánh Mì đến chúc mừng bà xã. Đây là lần hiếm hoi Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt xuất hiện cùng quý tử Bánh Mì ở sự kiện có đông đảo truyền thông tham dự.

Lâm Vỹ Dạ cùng chồng Hứa Minh Đạt và con trai.

Trong sự kiện, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ nhiều về quá trình thực hiện MV Hoa Giấy. Nữ diễn viên cho biết lý do ra MV là muốn khán giả thấy được sự đa năng của mình: Lâm Vỹ Dạ có thể diễn, có thể hát và làm nhiều thứ. Còn về chuyện gọi bản thân là ca sĩ thì Lâm Vỹ Dạ không dám, nữ diễn viên cho rằng để làm ca sĩ cần trau dồi bản thân trong thời gian rất dài.

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ MV lần này mang nhiều thông điệp ý nghĩa, từ câu chuyện về tình yêu của 2 nhân vật chính, Lâm Vỹ Dạ mở rộng ra để hướng đến các giá trị về gia đình. "Đã là gia đình với nhau thì phải dung hòa, nhường nhịn vì khó khăn lắm mới có thể trở thành vợ chồng, vậy nên đừng vì bất cứ lý do gì hay chuyện gì không đáng mà buông bỏ nó. Tôi là người sống thiên về gia đình, vậy nên trong sản phẩm âm nhạc của mình, tôi rất muốn đưa thông điệp về gia đình vào trong đó", Lâm Vỹ Dạ nói.

Trong buổi họp báo, các khách mời cũng hài hước yêu cầu Lâm Vỹ Dạ thử hát live một đoạn ca khúc đầu tay của mình. Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức từ chối vì lí do... cô sợ khi hát live sẽ hay hơn cả bản phòng thu. Chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ khiến khán phòng cười thích thú vì sự "lươn lẹo" của nữ diễn viên.

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ lí do không dám hát live ca khúc mới.

Lâm Vỹ Dạ cũng cho biết cô không đặt nặng việc lấn sân ca hát trong đợt phát hành sản phẩm âm nhạc này tuy nhiên cô cũng không xem việc ra MV chỉ là dạo chơi. Nữ diễn viên đã mời các nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Puka, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Yuno BigBoi, MisThy đóng MV cho mình.

Một số hình ảnh trong buổi họp báo:

"Nữ chính" Lâm Vỹ Dạ

Trương Quỳnh Anh

Quốc Khánh

Yuno BigBoi

Vinh Râu

Hoa hậu Ngọc Châu

Chí Thiện

Jun Phạm

Huỳnh Lập

Cát Phượng

Khả Như