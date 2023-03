Bị nghi thẩm mỹ vì gương mặt khác lạ, Lâm Vỹ Dạ: "Tôi đã nhắc ekip bớt photoshop lại..."

Lâm Vỹ Dạ là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả Việt, cô thường xuất hiện trên sóng truyền hình với lối diễn xuất tự nhiên và duyên dáng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên nhận được khá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.

Mỗi lần xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ được khán giả đặc biệt chú ý và quan tâm do liên tục lộ diện với gương mặt và phong cách khác lạ. Những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên mạng xã hội khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, trầm trồ vì nhan sắc. So với diện mạo trong quá khứ, khán giả cho rằng Lâm Vỹ Dạ đã thay đổi và chỉnh sửa một vài điểm trên gương mặt. Đặc biệt, phần mũi của nữ diễn viên được cho rằng đã "dao kéo" để thon gọn hơn.

Chúng tôi đã liên hệ với Lâm Vỹ Dạ để làm rõ thực hư của thông tin này.

Thời gian qua, người hâm mộ thấy diện mạo của chị có phần khác lạ thông qua những hình ảnh trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng chị vắng bóng, hạn chế nhận show một thời gian để thực hiện trùng tu nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ. Chị nghĩ sao về tin đồn này?

Nói vắng bóng thì cũng không đúng bởi vì tuần nào tôi cũng xuất hiện ở trên sóng truyền hình, chỉ là tần suất giảm lại thôi. Tôi vừa xuống 9kg thì không khác mới là lạ. Tôi giảm cân trong vòng hai tháng để tham gia hai show mới với vai trò MC và để cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Ốm là tự nhiên đẹp hà, nên không có chuyện giải phẫu thẩm mỹ đâu, tôi thấy hài lòng với gương mặt của mình và anh Đạt cũng thích gương mặt tự nhiên của tôi.

Mới đây nhất, trong một chương trình truyền hình, chị đã xuất hiện với kiểu tóc và lối trang điểm trẻ trung, khác hẳn với phong cách trước đó. Bên cạnh những lời khen ngợi có cả nhận xét cho rằng không phù hợp, chị nghĩ sao về những đánh giá này?

Phía nhà sản xuất muốn tôi tạo hình khác lạ, trẻ trung, năng động so với những chương trình truyền hình trước đây, nên với show, stylist đã chọn các style của giới trẻ cho tôi, mặc dù thấy không quen mắt và không phù hợp cho lắm nhưng cũng cảm thấy thú vị, mỗi lần nhìn mình trong gương là phì cười. Và quan trọng hơn hết, khán giả của tôi thấy vui là được.

Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung khi làm MC trong một chương trình truyền hình

Sẵn sàng xuất hiện, thay đổi hình ảnh với diện mạo mới lạ trên mạng xã hội, phải chăng chị đã lường trước được những phản ứng từ khán giả?

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tôi giảm cân, chắc là do lần này vừa giảm cân vừa cắt tóc hơi ngắn xíu nên khán giả thấy khác lạ. Đa phần các hình ảnh mà tôi đăng trên trang cá nhân hay page chính thức đều do bạn make up riêng tự chụp và photoshop. Mà chắc photoshop hơi quá tay xíu cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Đọc bình luận mà tôi cười quá trời. Nhưng cũng không quên nhắc bạn ấy bớt photoshop lại.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 vướng nghi vấn "dao kéo" vì diện mạo khác lạ thời gian gần đây

Vào năm 2020, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ để khuôn mặt hoàn thiện hơn. Cô cho biết muốn chỉnh sửa phần mắt, mũi, môi… trong một chương trình : "Hiện tại thì em thấy gương mặt mình cũng khá là hoàn hảo, cho nên nếu được thì em sửa con mắt một chút xíu cho nó hai mí. Mũi em thì có đánh khối, em muốn chỉnh cho nó thẳng băng luôn. Môi em hơi mỏng, em thích môi mình phải mọng ra và nó vêu vêu. Em muốn cắt nọng cho mặt mình thon gọn, vline luôn".

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết hiện tại chưa có nhu cầu thẩm mỹ. Khi được hỏi về mong muốn "dao kéo" vào năm 2020, cô tiết lộ chỉ nói vui đùa để trêu ông xã Hứa Minh Đạt. "Chứ thực ra tôi nhát lắm, rất ngại đụng chạm dao kéo bởi vì tôi rất sợ đau", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Về chuyện từng bị Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm… công khai nhận xét về nhan sắc và cân nặng trong các chương trình truyền hình, Lâm Vỹ Dạ cho biết thấy quen thuộc, đôi khi thấy buồn cười vì đều là anh em thân thiết và mọi người không có ác ý.

So với hình ảnh trong quá khứ, Lâm Vỹ Dạ đã có màn "lột xác" về ngoại hình

Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên 8x ngày càng xinh đẹp và thăng hạng

Ảnh: Tổng hợp