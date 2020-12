Lam Trường nhập viện kiểm tra vì liên tiếp gặp sự cố vì sân khấu trơn trượt, gây chú ý vì chi tiết trùng hợp bất ngờ

Các ca sĩ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống bất ngờ trong lúc trình diễn. Có những người còn là nạn nhân của những sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như trường hợp của Lam Trường.



Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Lam Trường thông báo anh đã trượt ngã trên sân khấu do bọt xà bông và sàn ướt. Đáng nói, cách đây 2 tuần nam ca sĩ cũng gặp phải sự cố với lý do tương tự. "Lần thứ 2 ngã trên sân khấu, cách lần trước 2 tuần, cùng nguyên nhân ngã là do bước lên sàn sân khấu ướt bọt xà bông và cùng là 1 đạo diễn chương trình luôn mới duyên, giờ đi chụp hình cho chắc vì đau cái hông", anh viết. Chi tiết Lam Trường gặp sự cố trong cùng chương trình của 1 vị đạo diễn dẫn dắt thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Nhiều người không khỏi tò mò về danh tính của vị đạo diễn này.

Lam Trường bị trượt ngã trên sân khấu vì sàn ướt và bọt xà bông. Ngay sau đó, anh đã vào viện kiểm tra để đảm bảo sức khỏe

Rất nhiều cư dân mạng đã vô cùng lo lắng và hy vọng các đạo diễn sẽ kiểm tra kỹ càng sân khấu biểu diễn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như trường hợp của Lam Trường

Ảnh: Sưu tầm, Facebook nhân vật