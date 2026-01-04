Có bao giờ bạn rơi vào tình cảnh này chưa: Bạn là người đến sớm nhất và về muộn nhất phòng. Bạn không bao giờ từ chối bất kỳ đầu việc nào sếp giao, thậm chí còn "ôm" luôn việc của đồng nghiệp cho đúng tiến độ. Bạn tin rằng sự tận tụy thầm lặng của mình sẽ được cấp trên nhìn thấy và ghi nhận.

Thế nhưng, đến kỳ đánh giá năng lực, người được thăng chức lại là cô đồng nghiệp hay đi cà phê, về đúng giờ và có vẻ "nhàn hạ" hơn bạn rất nhiều. Bạn uất ức, bạn cảm thấy bất công. Nhưng khoan hãy trách người, hãy trách mình trước. Thực tế phũ phàng là ở môi trường hiện đại, chỉ chăm chỉ thôi chưa bao giờ là đủ. Đôi khi, chính những thói quen làm việc "cần cù bù thông minh" lại là sợi dây vô hình trói chân bạn ở mãi một vị trí.

Đầu tiên, đó là thói quen "cắm mặt vào làm" và bỏ quên kỹ năng hiện diện.

Bạn có thể là người viết báo cáo giỏi nhất phòng, xử lý số liệu nhanh nhất team, nhưng nếu bạn cứ lầm lũi trong góc phòng như một cái bóng, không ai biết bạn đã vất vả thế nào, thì công sức ấy coi như "đổ sông đổ bể". Sếp của bạn, dù tinh tế đến đâu, cũng không phải là nhà ngoại cảm để đọc được suy nghĩ hay nhìn thấy nỗ lực của bạn nếu bạn không nói ra.

Nhiều người e ngại việc báo cáo thành tích vì sợ bị đánh giá là khoe khoang, là "thảo mai". Nhưng hãy nhớ, "hữu xạ tự nhiên hương" ở thời đại này rất chậm. Nếu bạn không tự tiếp thị bản thân, không chủ động cập nhật tiến độ và thành quả cho cấp trên, bạn sẽ mãi chỉ là một nhân viên mẫn cán được việc, chứ không phải là một tiềm năng lãnh đạo. Lãnh đạo cần những người biết nói, biết làm và biết lan tỏa giá trị của mình.

Sai lầm thứ hai mà các chị em hay mắc phải chính là hội chứng "người không thể thay thế" ở những việc vặt vãnh.

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, vì ai cũng muốn mình quan trọng. Nhưng nếu bạn quá giỏi trong việc in ấn, sắp xếp giấy tờ, hay sửa những lỗi lặt vặt cho cả văn phòng... và bạn làm nó quá tốt đến mức sếp không muốn giao cho ai khác, thì chúc mừng, bạn đã tự đóng đinh mình vào vị trí đó vĩnh viễn.

Tại sao sếp phải thăng chức cho bạn khi bạn đang làm quá tốt vai trò của một trợ lý đa năng? Muốn thăng tiến, bạn phải chứng minh mình có tư duy chiến lược, biết ủy quyền và tập trung vào những việc tạo ra giá trị lớn (high-impact tasks), chứ không phải là người "ôm rơm rặm bụng", việc gì cũng vơ vào mình để rồi kiệt sức mà không tạo ra đột phá.

Một điểm chết người nữa là sự thiếu hụt trí tuệ cảm xúc (EQ) và các mối quan hệ công sở.

Bạn có thể coi thường những buổi ăn trưa, những câu chuyện phiếm bên bình nước và cho rằng đó là mất thời gian. Bạn nghĩ: "Tôi đi làm để kiếm tiền, không phải để kết bạn". Tư duy đó không sai, nhưng nó sẽ cô lập bạn. Thăng tiến không chỉ dựa trên năng lực chuyên môn (IQ), mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc bạn hòa nhập thế nào với văn hóa công ty, bạn có được đồng nghiệp ủng hộ hay không.

Một người lãnh đạo tương lai cần có khả năng kết nối và dẫn dắt người khác, chứ không phải một cỗ máy làm việc đơn độc. Nếu bạn luôn từ chối mọi cuộc vui, luôn tỏ ra bận rộn và khó gần, sếp sẽ rất e ngại khi đặt bạn vào vị trí quản lý con người.

Cuối cùng, hãy nhìn lại ngoại hình và thái độ của bạn.

Đừng vội phán xét, bởi đây là thực tế. Nếu ngày nào bạn cũng xuất hiện với bộ dạng tất bật, đầu bù tóc rối, gương mặt hớt hải vì chạy deadline, bạn đang gửi đi một thông điệp rằng: "Tôi đang quá tải, tôi không kiểm soát được công việc hiện tại". Làm sao sếp dám giao cho bạn trọng trách lớn hơn khi việc nhỏ bạn còn đang chật vật? Phong thái của một người sắp thăng chức luôn là sự điềm tĩnh, chỉn chu và tự tin. Họ làm việc thông minh, không phải làm việc bán mạng.

Vậy nên, hãy ngừng việc tự biến mình thành "nạn nhân" của sự chăm chỉ. Hãy ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn ngắm xung quanh, xây dựng những mối quan hệ chất lượng, học cách nói "không" với những việc không tên và quan trọng nhất là hãy dũng cảm đề xuất những gì mình xứng đáng. Đừng đợi ai đó trao vương miện cho mình, hãy tự mài giũa bản thân để tỏa sáng theo cách của một nữ hoàng, chứ không phải một tỳ nữ cần mẫn.