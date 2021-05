"Làm thế nào để lấy được chồng giàu?" - Cuối cùng thì cũng có đáp án thỏa đáng từ các quý ông thành đạt!

Làm thế nào để lấy được chồng giàu?

Đây là câu hỏi khá nhiều người muốn nghe đáp án nhưng lại ít người đủ "dũng cảm" nói ra. Xin đi thẳng vào vấn đề cho những cô gái đang có cùng thắc mắc với 2 màn đối - đáp sau:

Tình huống số 1: Câu hỏi của cô gái đăng trên website tài chính trực tuyến ở Mỹ được đăng lại trên diễn đàn Weibo Việt Nam.

Những gì tôi muốn nói dưới đây đều là lời thật lòng. Tôi 25 tuổi, vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp khiến cho người khác phải kinh ngạc, nói chuyện thanh lịch, có gu thẩm mỹ, tôi muốn gả cho người có mức lương hàng năm là $500.000. Bạn có lẽ sẽ nói tôi tham lam nhưng ở New York mức lương $100.000 hàng năm chỉ được coi là trung lưu. Yêu cầu này thật sự không cao. Ms.Boers

Kèm theo đó là vài câu hỏi được khoanh vùng khá cụ thể:

1. Những người đàn ông có tiền thường dành thời gian ở đâu? (Xin hãy liệt kê cụ thể tên và địa chỉ quán ba, nhà hàng, phòng gym).

2. Tôi nên chọn mục tiêu nhất định ở độ tuổi nào?

3. Tại sao tướng mạo của những người vợ giàu có đều trông rất bình thường vậy? Tôi đã gặp qua vài người, trông họ như là nước sôi vậy, không hề có một chỗ nào hấp dẫn nhưng họ lại có thể gả vào những gia đình giàu có. Mà những người đẹp trong quán bar lại không có may mắn như vậy?

4. Các bạn quyết định ai sẽ trở thành vợ, ai chỉ là bạn gái như thế nào? ( Mục tiêu của tôi hiện tại là kết hôn).

Câu trả lời của 1 nhà tài chính phố Wall (đã được tóm tắt):

"Với tư cách là một chuyên gia đầu tư - phân tích tình huống của bạn, mức lương hàng năm của tôi vượt mức $500.000, phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của bạn. Tuy nhiên:

Từ góc độ là doanh nhân, kết hôn với bạn là quyết định tồi tệ. Thật ra đây là một giao dịch đơn giản về "tiền" và "sắc": Bên A cung cấp sắc đẹp mê hoặc, bên B trả tiền - một giao dịch sòng phẳng và thực tế. Nhưng ở đây có một vấn đề chết người, sắc đẹp của bạn sẽ tan biến, nhưng tiền của tôi sẽ không có lý do mà giảm đi.

Trên thực tế, thu nhập của tôi rất có khả năng sẽ tăng theo từng năm nhưng sắc đẹp của bạn thì không. Do đó, từ góc độ kinh tế học mà nói, tài sản của tôi có giá trị tăng, còn bạn là tài sản mất giá. Bạn hiện tại 25 tuổi, trong 5 năm tới, bạn có thể vẫn giữ được vẻ đẹp ngoại hình nhưng qua mỗi năm sẽ giảm đi. Nếu nhan sắc là tài sản duy nhất mà bạn có, 10 năm sau giá trị của bạn thật đáng lo ngại.

Áp dụng như cách nói ở phố Wall, nghe thì có vẻ tàn nhẫn nhưng đối với một thứ mất giá nhanh chóng, lựa chọn thông minh là thuê hơn mua. Những người có mức lương hàng năm vượt qua $500.000 đương nhiên đều không phải kẻ ngốc.

Do đó chúng tôi sẽ chỉ cùng bạn chơi đùa nhưng sẽ không cùng bạn kết hôn. Vì vậy, tôi khuyên bạn không cần khổ sở tìm cách kết hôn với người giàu. Thay vào đó, bạn có thể tìm cách biến bản thân thành người kiếm được $500.000. Nếu như bạn có hứng thú với "thuê" thì hãy liên hệ tôi".

Mẫu vợ lý tưởng của đàn ông giàu là gì?

Tình huống số 2: Cùng câu hỏi nhưng của 1 cô gái "thuần phụ nữ" hơn

Tôi xinh đẹp, khéo léo, dịu dàng, lại biết nấu ăn ngon, cắm hoa, trang trí nhà cửa. Nghe nói đàn ông giàu chỉ cần 1 người phụ nữ như vậy. Chắc chắn sau này tôi sẽ là người vợ đảm, ngoan, chăm sóc gia đình và những đứa con của anh ấy. M.T

Câu trả lời của 1 CEO thời trang:

Đường đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, kĩ năng trên giường có thể đốn gục đàn ông, chỉ cần chăm sóc gia đình, con cái chu đáo là chiếm trọn trái tim anh ấy? Tư tưởng của thế kỉ 19 rồi bạn ạ!

Tôi đã từng gặp rất nhiều người đàn ông thành công, giàu có và suy nghĩ của họ không như trên phim ngôn tình đâu. Nếu bạn không có gì khác để cung cấp cho một người đàn ông ngoài thúc đẩy cái tôi thông qua tình dục, sự vâng lời, những bữa ăn thì bạn chỉ là "hàng trưng bày".

Bởi vì những người đàn ông thực sự cầu tiến và giàu có luôn xem bạn đời của mình là bình đẳng: Bình đẳng về học vấn, trí tuệ, môi trường xã hội, giá trị và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống.

Mẫu đàn ông bạn nói đáng tiếc họ luôn có xu hướng đòi hỏi, bạn càng cố gắng để làm hài lòng họ thì mức độ đòi hỏi của họ càng cao, không bao giờ là đủ.

Cảm giác an toàn của phụ nữ không phải do đàn ông mang lại mà là do tiền bạc và vị thế của cô ấy trong xã hội này.

Vì vậy, cách tốt nhất để kết hôn với một người đàn ông giàu có là trở thành một “người phụ nữ giàu có".

Những người tích cực sẽ đẹp đôi với những người tích cực. Đừng trao cho một người đàn ông quyền lựa chọn bạn - Hãy tìm cách trao quyền cho bản thân để chính mình là người được đưa ra sự lựa chọn.