Lâm Thanh Mỹ tuổi 15 xinh đẹp ra dáng thiếu nữ, ai còn nhận ra cô bé "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ngày nào?

Ekip sản xuất webdrama Hoàng Quý Muội vừa tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu về dự án và ra mắt các diễn viên chính. Hoàng Quý Muội là webdrama được Luk Vân viết kịch bản và làm đạo diễn. Bộ phim kéo dài 16 tập, khai thác đề tài xuyên không và những giai đoạn lịch sử của triều đại nhà Trần.

Lâm Thanh Mỹ.

Xuất hiện trong sự kiện, Lâm Thanh Mỹ thu hút sự chú ý vì ngày càng xinh đẹp. Ở tuổi 15, cô bé ngày càng tự tin, bản lĩnh hơn. Vóc dáng cân đối cùng nụ cười ngọt ngào giúp cô bé Thanh Mỹ của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ.

Lâm Thanh Mỹ và Luk Vân.

Lâm Thanh Mỹ cho biết luôn cho phép bản thân được trải nghiệm, để sống và hóa thân một cuộc đời khác thông qua nhân vật mà mình đảm nhiệm. Nữ diễn viên nhí từng bước chứng tỏ mình đã "dậy thì thành công", không chỉ đảm nhận tốt vai nữ chính trong các tác phẩm lớn mà ngay cả những vai phụ cũng tạo được ấn tượng với khán giả.

Oanh Kiều.

Hoàng Quý Muội có nội dung xoay quanh mối tình xuyên không của công chúa An Tư và Chiêu Thành Vương. Được biết, An Tư là một công chúa có thật trong lịch sử Việt Nam, nhưng tài liệu liên quan đến bà lại vô cùng ít ỏi. Nhân vật An Tư Công Chúa do Lâm Thanh Mỹ thủ vai.

Một số hình ảnh khác trong sự kiện.

Câu chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi Khánh Tiên (Oanh Kiều đóng) vô tình bị đổi thân phận cho An Tư. Ở hiện tại, Khánh Tiên chính là một ngôi sao hạng A của ngành giải trí. Dẫu vậy, cô luôn ganh tị, so đo với người khác, kèm theo đó là một tính khí vô cùng thất thường và ương ngạnh.