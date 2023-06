Làm kem từ loại hạt nhỏ xíu, ăn vừa giải nhiệt vừa tốt cho da

Đậu xanh có lợi gì cho sức khỏe?

Theo Healthline, đậu xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa mang lại lợi ích cho sức khỏe. Chúng có thể bảo vệ cơ thể khỏi say nắng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy giảm cân và giảm cholesterol xấu, ổn định lượng đường trong máu.

Đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, bao gồm axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic và nhiều loại khác. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Cho nên, chúng có thể vô hiệu hóa các tổn thương gốc tự do liên quan đến sự phát triển thung thư trong tế bào phổi và dạ dày.

Ở các nước phương Đông, đậu xanh được ăn nhiều vào mùa hè bởi chúng có khả năng ngăn ngừa say nắng. Đậu xanh được cho là có đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa say nắng, nhiệt độ cơ thể cao, háo nước. Đậu xanh cũng chứa chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin, có thể giúp các tế bào chống lại tổn thương do gốc tế bào hình thành trong quá trình say nắng.

Bên cạnh đó, đậu xanh còn chứa nhiều chất xơ. Theo nghiên cứu, trong khoảng 202g đậu xanh nấu chín có khoảng 15.4g chất xơ. Chưa kể, trong đậu xanh còn có một loại chất xơ hòa tan được gọi là pectin, có thể giúp thưc ăn tăng tốc độ di chuyển qua ruột. Tinh bột kháng trong đậu xanh cũng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Phụ nữ được khuyên nên ăn nhiều thực phẩm giàu folate trong khi mang thai. Vì chất này rất cần cho sự tăng trưởng và phát triển tối ưu của em bé. Phần lớn, phụ nữ không nhận đủ lượng folate này dẫn đến nguy cơ dị tật bẩm sinh cao hơn bình thương. Đậu xanh chứa nhiều sắt, protein và chất xơ lẫn folate nên ăn đậu xanh cũng rất tốt trong quá trình dưỡng thai. Nhưng đó là đậu xanh đã nấu chín.

Tốt lành như vậy và cũng linh hoạt, dễ dàng thêm vào chế độ ăn uống. Bởi đậu xanh có thể chế biến được rất nhiều món ngon.