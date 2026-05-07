Ngày 7-5, cơ quan chức năng xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng.



Thời điểm quán karaoke bốc cháy với nhiều khói đen tỏa ra xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện quán karaoke này bốc khói ngùn ngụt nên hô hoán.

Ngay sau đó ngọn lửa lan ra rất nhanh cộng với cột khói đen kịt tỏa ra xung quanh nên mọi người không thể tiếp cận dập lửa.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này đám cháy đã rất lớn, quán karaoke cao 3 tầng với nhiều phòng nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PCCC tại hiện trường.

Sau đó, dù lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế không để lửa cháy lan nhưng bên trong vẫn còn nhiều khói đen bốc ra nên các chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận vào bên trong.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán karaoke có nhiều người nhưng đều kịp thời thoát ra ngoài an toàn.