Làm ăn thua lỗ, mang súng đi cướp ngân hàng ở Thanh Hóa

Ngày 11-2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thuyết (SN 1988; ngụ phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 1-2, Trần Văn Thuyết đội mũ bảo hiểm và cầm theo một khẩu súng côn xoay (loại bắn đạn bi) xông vào quầy giao dịch của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Để thực hiện hành vi cướp ngân hàng, Thuyết đã chĩa súng về phía bảo vệ để khống chế. Tuy nhiên, bảo vệ đã cầm ghế chống lại khiến nghi phạm không thể thực hiện hành vi và bỏ chạy ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Sau 2 ngày, công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ Trần Văn Thuyết.

Tại cơ quan công an, Thuyết khai nhận do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng, lấy tiền trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.