Lại xuất hiện trò lừa đảo qua mạng mới, người dân cần cập nhật ngay

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn mới, hoạt động ngày càng tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Dưới đây là một số hình thức lừa đảo thường gặp.

Các hình thức lừa đảo phổ biến

Giả danh Cơ quan Công an thông báo xử phạt giao thông: Các đối tượng mạo danh lực lượng công an gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân có vi phạm giao thông và phải nộp phạt nguội. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp số căn cước, địa chỉ, tài khoản ngân hàng để “xác minh”. Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nộp phạt qua chuyển khoản hoặc truy cập đường link giả mạo để chiếm đoạt thông tin thẻ và tài khoản.

Lừa đảo combo du lịch, voucher nghỉ dưỡng giá rẻ: Đối tượng lập các nhóm thanh lý voucher, quảng cáo tour du lịch, vé máy bay giá rẻ. Khi người dân liên hệ, chúng yêu cầu đặt cọc với số tiền lớn. Sau khi nhận tiền, các trang web hoặc fanpage biến mất, nạn nhân không thể liên hệ lại.

Lừa đảo mở shop online, chạy quảng cáo: Đối tượng đưa ra các gói hỗ trợ mở cửa hàng trực tuyến, thiết kế website và dịch vụ marketing. Chúng thuyết phục nạn nhân mở thẻ tín dụng, cung cấp thông tin cá nhân, cho phép điều khiển thiết bị từ xa. Sau đó dùng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch trái phép.

Lừa đảo khảo sát nhận quà hoặc mua sản phẩm giá rẻ: Đối tượng mạo danh thương hiệu lớn, mời tham gia khảo sát để nhận quà. Trong quá trình này, nạn nhân bị dẫn dắt cung cấp thông tin thẻ tín dụng và bị chiếm đoạt tiền qua các giao dịch trái phép.

Lừa đảo quà tặng miễn phí, giao nhiệm vụ nhận hoa hồng: Đối tượng gửi các gói hàng nhỏ kèm tờ rơi giả mạo, yêu cầu nạn nhân quét mã QR và thực hiện nhiệm vụ trên mạng xã hội. Chúng tiếp tục hướng dẫn cài ứng dụng giả mạo và yêu cầu chuyển tiền “quyên góp” để nhận hoa hồng. Đây là thủ đoạn chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo fanpage, hội nhóm của các doanh nghiệp du lịch: Đối tượng lập các trang mạng xã hội giả danh công ty lữ hành, đăng tin khuyến mãi vé máy bay và tour du lịch. Khi người dân đặt chỗ và chuyển tiền đặt cọc, chúng lập tức xóa trang, chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo đầu tư tài chính và tiền ảo: Các đối tượng lập website, ứng dụng đầu tư giả mạo, quảng cáo lợi nhuận cao. Giai đoạn đầu chúng trả lãi để tạo niềm tin, sau đó chặn tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư của nạn nhân.

Mạo danh dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa: Đối tượng tạo tài khoản giả mạo dịch vụ “đòi lại tiền”, tiếp cận các nạn nhân từng bị lừa đảo. Chúng yêu cầu trả trước “phí dịch vụ”, sau đó cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn thường được đối tượng sử dụng

Gửi đường dẫn cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền truy cập, đánh cắp OTP và thực hiện giao dịch trái phép.

Gửi mã QR dẫn đến trang web ngân hàng giả mạo, yêu cầu nhập thông tin cá nhân và thông tin thẻ để chiếm đoạt tiền.

Dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin thẻ, mã CVV, ngày hết hạn, mã OTP nhằm sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân cho các giao dịch gian lận.

Khuyến cáo tới người dân

Người dân không cài đặt các ứng dụng lạ vào điện thoại, máy tính có liên kết với tài khoản ngân hàng.

Người dân không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Người dân không quét mã QR hoặc truy cập đường link khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mã CVV cho bất kỳ ai.

Người dân không lưu trữ thông tin thẻ trên các ứng dụng hoặc website không rõ ràng và cần cập nhật bảo mật thường xuyên.

Người dân không chuyển tiền hay thanh toán cho các dịch vụ, sản phẩm không được kiểm chứng.

Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với lực lượng Công an hoặc ngân hàng qua kênh chính thức để được hướng dẫn.

Công an tỉnh Điện Biên đề nghị Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời báo tin khi phát hiện hoạt động lừa đảo để phối hợp xử lý./.