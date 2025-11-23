Danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM mở thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung.

Dưới đây là danh sách địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP HCM để người dân tiện theo dõi và đến đóng góp, ủng hộ.



1. Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP HCM

Nhận tiền qua tài khoản VNĐ: 000870406009898, USD: 000884006001818 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Nhận hàng hóa trực tiếp: liên hệ anh Kỳ Nam (093.926.84.68).

Tại điểm tiếp nhận Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, mọi người tất bật phân loại hàng hóa để chuyển đến bà con vùng lũ một cách nhanh nhất. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

2. Trung tâm Công tác xã hội TP HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ anh Quốc Bình, Trưởng Phòng Kết nối tình nguyện (0908.657.982); hoặc anh Dương (0903.765.409).

3. 14 nhà ga tuyến Metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên.

Liên hệ anh Hoài Đức (0903.138.465).

Hàng hóa tiếp nhận tại các nhà ga sẽ được tập kết và vận chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để phân loại, chuyển đến các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ.

4. Trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP HCM tại 3 cơ sở:

Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh

Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi

Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu

5. Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).

6. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, số 135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM

Liên hệ anh Nhật Anh (0938.147.000)

Người dân TPHCM hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động thiết thực

7. Nhà thiếu nhi TP HCM, số 36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP HCM

Liên hệ anh Hùng (0919.309.938)

8. Cung văn hóa Lao động TP HCM, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM

Liên hệ anh Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Hoàng (0903.762.628).

9. Trung tâm Thanh niên Công nhân TP HCM, lô X01 - 6, Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM

Liên hệ anh Phong (0919.705.788)

10. Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM (Quảng Trường Sáng Tạo, đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TPHCM, Khu đô thị Đại học Quốc gia).

Liên hệ chị My (091.9695.827)

11. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP HCM, số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP HCM

Liên hệ anh Văn Nhiều (0974.079.009)

Thời gian tiếp nhận khẩn: Đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 10 giờ ngày 24-11-2025.

Chiều 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông tin nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của nhân dân thành phố, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ, lụt đã cơ bản đầy đủ.

Hiện nay, thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Lưu ý: không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn; đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.