Nữ công dân Trung Quốc giả quốc tịch Philippines lĩnh án chung thân vì điều hành trung tâm lừa đảo trực tuyến

Alice Guo, cựu Thị trưởng Bamban, tham dự phiên điều trần tại Thượng viện ở Manila ngày 9/9/2024 liên quan cáo buộc buôn người và tội phạm có tổ chức (Ảnh: AFP)

Một tòa án khu vực ở Manila ngày 20/11 đã tuyên án tù chung thân đối với Alice Guo, công dân Trung Quốc giả danh người Philippines để trở thành Thị trưởng thị trấn Bamban ở phía Bắc thủ đô. Guo bị xác định điều hành một trung tâm cờ bạc trực tuyến do người Trung Quốc vận hành, nơi hàng trăm người bị buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo dưới hình thức đe dọa tra tấn.

Khu phức hợp rộng lớn, gồm các tòa văn phòng, biệt thự và hồ bơi, bị cảnh sát đột kích tháng 3/2024 sau khi một công nhân Việt Nam trốn thoát và báo tin. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 700 người mang quốc tịch Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và Rwanda, cùng tài liệu cho thấy Guo là chủ tịch công ty sở hữu khu vực này.

Dù trúng cử Thị trưởng Bamban, tòa án Manila hồi tháng 6 đã kết luận Guo, 35 tuổi, “không thể chối cãi là công dân Trung Quốc” và không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ. Guo cùng 7 đồng phạm đã tham dự phiên tuyên án bằng hình thức trực tuyến. Tất cả đều bị tuyên tù chung thân, theo công bố của công tố viên nhà nước Olivia Torrevillas.

Alice Guo, cựu Thị trưởng Bamban bị cáo buộc buôn người và liên quan tội phạm có tổ chức, được áp giải tới buổi họp báo ở Manila ngày 6/9/2024 (Ảnh: AFP)

Tài liệu do tòa án công bố sau đó xác định 7 đồng phạm gồm Jaimielyn Santos Cruz, Rachelle Malonzo Carreon, Walter Wong Rong, Wang Weili, Wuli Dong, Nong Ding Chang và Lang Xu Po. Guo bị bắt tại Indonesia tháng 9/2024 sau khi bỏ trốn khỏi Philippines và hiện tiếp tục đối mặt các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, người đứng đầu cuộc điều tra của Thượng viện về vụ việc, gọi phán quyết ngày 20/11 là “chiến thắng trước tham nhũng, nạn buôn người, tội phạm mạng và nhiều tội phạm xuyên quốc gia khác”. Bà cam kết tiếp tục điều tra “toàn bộ mức độ hoạt động tình báo Trung Quốc” trong nước.

Đại sứ quán Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên biên giới được đánh giá đã bùng nổ tại Đông Nam Á những năm gần đây, với hàng nghìn đối tượng tham gia. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, nạn nhân trong khu vực mất tới 37 tỷ USD trong năm 2023 và con số thực tế có thể “lớn hơn nhiều”.

Các trung tâm lừa đảo nở rộ tại Philippines dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, khi cơ quan quản lý được trao quyền cấp phép hoạt động trên toàn quốc. Năm 2024, Tổng thống Ferdinand Marcos đã tuyên bố cấm hoạt động cờ bạc trực tuyến nước ngoài và yêu cầu toàn bộ lao động nước ngoài trong lĩnh vực này rời khỏi Philippines giữa làn sóng phẫn nộ liên quan đến vụ việc của Guo.