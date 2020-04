Lại thêm một trường chưa học kỳ 2 đã gửi thông báo nộp học phí năm học mới gần 300 triệu đồng: Phụ huynh 2 lần gửi đơn kiến nghị, trường im lặng

Trong mấy ngày qua, nhiều phụ huynh tại TP.HCM bức xúc sau khi nhận thông báo từ trường học của con yêu cầu đóng học phí dù dịch Covid-19 khiến cho học sinh cả nước nghỉ từ sau Tết Nguyên đán.



Cụ thể như Trường Quốc tế Việt Úc (có 7 cơ sở tại TP.HCM) yêu cầu phụ huynh đóng tiếp học phần 4, dù tiền học phần 3 đóng trước đó chưa sử dụng đến.

Hay như Trường Quốc tế Mỹ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) yêu cầu phụ huynh đóng tiền học quý 4 và thậm chí một phụ huynh chậm nộp tiền đã bị phạt lãi.



Cùng chung tâm trạng, phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Sao Việt (Vstar School) cũng đứng ngồi không yên sau khi nhận thông báo tiếp tục đóng học phí cho năm học 2020-2021.

Chưa học kỳ 2 đã thông báo đóng tiền năm học mới

Theo chia sẻ từ một phụ huynh của trường Vstar, ngày 30/3, trường gửi thông báo tới các bậc phụ huynh yêu cầu đóng học phí cho năm học mới.

Trong thông báo ghi rõ: "Với mong muốn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn chung của xã hội, học phí năm học mới thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ những gia đình và nhà trường trong tình hình biến động về tài chính hiện nay. Nhằm giúp Quý phụ huynh chủ động và có kế hoạch tài chính hiệu quả, Nhà trường thông báo sớm biểu phí năm học 2020-2021. Học phí năm học mới không tăng so với năm học hiện tại.

Thông báo đóng học phí của trường Vstar.

Quý phụ huynh có thể chọn đóng học phí cả năm học vào các thời điểm sau:

1. Trước ngày 30/4: Giảm 18-23% so với biểu phí đóng sau 30/6

2. Trước 31/5: Giảm 14-16% so với biểu phí đóng sau 30/6

3. Trước 30/6: Giảm 5% so với biểu phí đóng sau 30/6

4. Sau 30/6: Giữ nguyên biểu phí của năm học.

Nếu đóng theo mỗi học kỳ, mức phí sẽ tăng 10% so với biểu phí tương ứng trước và sau ngày 30/6".

Bảng học phí năm học 2020-2021 trường Vstar.

Vstar School là trường liên thông từ Tiểu học lên THCS đến THPT có địa chỉ tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Học phí của trường dao động từ 124-294 triệu đồng/năm.

Hai lần kiến nghị, nhà trường vẫn im lặng?

Chia sẻ với chúng tôi, một phụ huynh khác của trường Vstar cho biết, ngay sau khi nhận thông báo đóng học phí cho năm học mới này, ngày 9/4, hơn 250 phụ huynh đã thống nhất gửi bản kiến nghị qua email cho nhà trường vì nhận thấy một số điều chưa thỏa đáng.

Cụ thể, theo tình hình dịch bệnh hiện nay, chưa biết Nhà trường sẽ bắt đầu tổ chức học kỳ 2 cho các con vào khi nào và như thế nào. Vì vậy, Nhà trường không nên đề cập việc đóng học phí năm học mới trong thời gian này và sẽ thỏa thuận vào thời điểm nhà trường hoàn thành xong kiến thức học kỳ 2.

Hơn nữa, trong thông báo đóng tiền, không thấy Nhà trường đề cập về các khoản như học phí, xe đưa đón và tiền ăn mà phụ huynh đã đóng đầy đủ cho kỳ 2 năm học 2019-2020 từ trước đó. Các khoản này của học sinh chưa được sử dụng và Nhà trường có hướng xử lý thế nào?

Mặt khác, theo chia sẻ của phụ huynh, năm nay trường gửi thông báo đóng học phí sớm hơn 2 tháng so với mọi năm: "Năm học trước, sau khi kết thúc năm học cũ trường mới gửi thông báo đóng học phí. Thông thường có 2 mốc đóng là trước 30/6 thì giảm 10% và sau 30/6 thì giữ nguyên.

Năm nay trường đã gửi thông báo đóng học phí năm học mới từ cuối tháng 3 trong khi học kỳ 2 năm học này học sinh chưa đi học".



Bên cạnh đó, phụ huynh rất trân trọng cố gắng của Nhà trường khi tiến hành giao bài tập online cho các con. Tuy nhiên, nội dung và cách tương tác này chỉ phù hợp với việc ôn tập, duy trì kiến thức cũ hơn là giảng dạy nội dung mới. Phụ huynh mong muốn được Nhà trường chia sẻ về phương hướng cụ thể của việc giảng dạy nội dung học kỳ 2 cho các con.

"Biết rằng tình hình dịch bệnh kéo dài, ai cũng khó khăn từ cơ quan, tổ chức, trường học... và thậm chí từng các nhân phụ huynh đến gia đình ảnh hưởng nặng nề do kinh doanh trì trệ hay giảm thu nhập từ cắt giảm lương hàng tháng. Chúng tôi mong muốn có thể ngồi cùng nhau lắng nghe, thảo luận cùng với Nhà trường" - đây là nguyện vọng của các phụ huynh.

Tuy nhiên sau 1 tuần, Nhà trường vẫn im lặng không phản hồi email. Ngày 16/4, đại diện Ban phụ huynh trường tiếp tục gửi mail nhắc nhở và mong nhà trường phản hồi trước ngày 20/4.

Không dừng lại ở đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thay nhau gọi vào số điện thoại của Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS nhưng không thầy cô nào bắt máy, mặc dù chuông vẫn đổ...???

"Chúng tôi rất cầu thị gửi đơn để trường giải đáp một số thắc mắc của phụ huynh và cùng bàn bạc để có hướng giải quyết nhưng trường vẫn im lặng", đại diện Ban phụ huynh trường cho biết.

Cũng theo vị phụ huynh này, trong 2 ngày cuối tuần, Ban đại diện sẽ soạn thảo Đơn kiến nghị gửi lên UBND thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo nhờ can thiệp nếu như Nhà trường không phản hồi.

Chúng tôi sẽ liên hệ với Nhà trường thông tin về vụ việc.