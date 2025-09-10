Ra mắt đúng mùa Halloween 2025, Cải Mả đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng - một phong tục tâm linh ngàn năm của người Việt được tái hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về những nghi lễ cổ xưa, mà còn là hành trình xoay quanh nghiệp báo, mâu thuẫn thế hệ và những bí mật chôn vùi của đại gia đình họ Đỗ.

Mới đây phim đã tung ra teaser trailer, hé lộ sự xuất hiện của dàn cast trẻ như Thiên An, Rima Thanh Vy, Avin Lu và Lâm Thanh Nhã. Đặc biệt, sự trở lại của Thiên An sau một số vấn đời tư đang rất được chú ý. Cô hóa thân vào con gái ông Quang, vừa yếu mềm vừa gan lì, đem đến năng lượng đối lập và tạo sức hút đặc biệt cho câu chuyện.

Teaser trailer Cải Mả

Cốt truyện xoay quanh gia đình ông Quang (Hoàng Phúc), nơi tai ương liên tiếp giáng xuống: những giấc mơ kỳ lạ, điềm xui đeo bám và cảm giác bị theo dõi ám ảnh. Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là hậu quả của việc gia đình lơ là chăm sóc mồ mả, nhất quyết thuyết phục anh chị em làm lễ cải táng. Từ đó, cả nhà đối mặt với chuỗi sự kiện kỳ quái và những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi.

Teaser trailer gây ấn tượng với nghi thức “trứng đậu đũa” - một cách kết nối với cõi âm để xin sự đồng thuận mang đến bầu không khí vừa huyền bí, vừa “lạnh gáy”. Đây cũng là lần đầu tục cải táng mồ mả ông bà được tái hiện chân thực trên màn ảnh, với đầy đủ lễ nghĩa sống động.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Rima Thanh Vy trong phim góp phần giúp cô tiếp tục khẳng định danh xưng “nữ hoàng phim kinh dị” thế hệ mới. Xinh đẹp, diễn xuất ngày càng tiến bộ nhưng Rima là cái tên mà ai nghe tới cũng... thấy nổi da gà, bởi Rima liên tục hóa thân trong những tác phẩm khiến khán giả rùng mình như Mười, Cám hay Cô Dâu Ma. Chỉ cần nhắc đến tên cô, người xem đã tưởng tượng ra những thước phim đáng sợ, không khí u ám và sự căng thẳng đến nghẹt thở, điều này cũng góp phần bảo chứng cho “chất lượng hù dọa” mà Cải Mả hướng tới. Trong khi đó, Avin Lu lần đầu thử sức thể loại kinh dị, hóa thân gai góc và bụi bặm, mang đến bí ẩn cho câu chuyện. Sự kết hợp giữa Thiên An cùng Rima, Avin Lu và Lâm Thanh Nhã tạo nên dàn cast vừa quen vừa lạ, hứa hẹn cuốn khán giả vào vòng xoáy kịch tính và cảm xúc.

Rima Thanh Vy

Thiên An

Avin Lu

Cải Mả dự kiến ra mắt ngày 24/10/2025, hứa hẹn là trải nghiệm điện ảnh tâm linh đầy hấp dẫn.