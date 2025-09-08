Những ngày đầu tháng 9, phòng vé Việt Nam chứng kiến một cột mốc chưa từng có. Bộ phim "Mưa đỏ", tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, đã vượt qua "Mai" của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. T ính đến sáng ngày 8/9, doanh thu của bộ phim đã đạt hơn 562 tỷ đồng. Đây là tác phẩm có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, chỉ mất 17 ngày để leo lên vị trí số 1 phòng vé.

Doanh thu phòng vé không đồng nghĩa lợi nhuận

Trong ngành điện ảnh, con số công bố trên các bảng xếp hạng, tức tổng tiền bán vé - không phải lợi nhuận ròng. Các cụm rạp giữ lại khoảng 50 - 55% doanh thu trong hai tuần đầu, sau đó mới giảm dần. Trung bình, nhà sản xuất chỉ nhận về 40 - 45% tổng doanh thu.

Điều này đồng nghĩa, nếu với mốc hơn 500 tỷ đồng, số tiền thực sự chảy về phía sản xuất rơi vào khoảng 200 - 225 tỷ đồng. Sau khi trừ tiếp phí phát hành (khoảng 5%), chi phí quảng bá, thuế VAT và các khoản vận hành khác, lợi nhuận ròng ước tính chỉ còn 160 - 180 tỷ đồng.

Nhà phê bình Ngô Ngọc Ngũ Long từng bình luận: "Nghe 500 tỷ dễ liên tưởng đến núi vàng lợi nhuận, nhưng thực tế nhà sản xuất chỉ giữ được một phần ba, thậm chí ít hơn khi trừ hết chi phí."

Ai là người hưởng lợi lớn nhất?

Theo cơ chế phát hành, các rạp lớn như CGV, Galaxy Cinema, Lotte hay BHD là bên đầu tiên được hưởng lợi, với tổng phần giữ lại khoảng 275 tỷ đồng. Phần còn lại chuyển về Galaxy Studio - đơn vị phát hành, sau đó phân bổ lại cho các nhà sản xuất: Điện ảnh Quân đội nhân dân, Galaxy Studio, và HKFilm.

Tuy nhiên, lợi nhuận không chảy trực tiếp về túi cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân. Đây là dự án chính luận do Nhà nước đầu tư, với mục tiêu trước hết là chính trị - tư tưởng. Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất, chia sẻ với Dân Việt: "Điện ảnh Quân đội chưa bao giờ đặt vấn đề doanh thu với Mưa đỏ. Toàn bộ vũ khí, khí tài, hậu cần đều do Quân đội trực tiếp bảo đảm. Điều quan trọng là giữ được tính chân thực lịch sử và truyền tải giá trị nghệ thuật, tư tưởng."

Nhiều khả năng nguồn thu ròng sẽ được nộp ngân sách hoặc tái đầu tư cho những dự án điện ảnh chính luận khác, thay vì phân chia thuần túy như phim thương mại.

Vì sao "Mưa đỏ" vừa chính luận vừa chạm đến khán giả?

Một trong những câu hỏi lớn đặt ra sau kỷ lục này là: Điều gì khiến một bộ phim chính trị - lịch sử có thể vừa chạm tới nghệ thuật, vừa hấp dẫn công chúng đại chúng?

Câu trả lời nằm ở sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chân thực lịch sử và cảm xúc điện ảnh. "Mưa đỏ" không chỉ dựng lại những trận đánh ác liệt bằng khí tài, vũ khí và bối cảnh được Quân đội bảo trợ, mà còn khắc họa số phận, tình cảm, sự hy sinh của con người trong chiến tranh. Khán giả không chỉ xem chiến trận, mà còn cảm nhận được tình yêu quê hương, tình đồng đội, và nỗi đau mất mát.

Ngoài ra, phim được đầu tư kỹ lưỡng về mỹ thuật, quay phim, kỹ xảo và âm nhạc, giúp những thước phim chính luận vốn thường khô cứng trở nên sống động, dễ tiếp cận hơn. Điều này cho thấy, khi điện ảnh chính trị biết chạm tới trái tim khán giả, nó hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các bom tấn giải trí.

Thành công vượt khỏi câu chuyện tiền bạc

Nếu tạm tính, "Mưa đỏ" giúp phía sản xuất thu ròng khoảng 160 - 200 tỷ đồng. Nhưng con số ấy không quan trọng bằng di sản mà bộ phim để lại: sự đồng cảm, niềm tự hào và ký ức lịch sử trong lòng khán giả.

Sự kiện này cũng mở ra tín hiệu tích cực: khán giả Việt hoàn toàn sẵn sàng ủng hộ dòng phim chiến tranh cách mạng, miễn là được đầu tư công phu và chạm đến cảm xúc thật. Thành công của "Mưa đỏ" không chỉ là kỷ lục doanh thu, mà còn là cú hích để điện ảnh chính luận tìm lại vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa nước nhà.