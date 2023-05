Lái siêu xe, lướt tàu cao tốc như James Bond trong chuyến du lịch trị giá hơn 1,7 tỷ VNĐ với số lượng có hạn

Theo tạp chí Forbes, nếu bạn từng muốn trượt tuyết xuống những con dốc giống như James Bond làm trong tập phim Spectre (tạm dịch: "Bóng ma", sản xuất năm 2015) hoặc đi tàu cao tốc dọc sông Thames như anh ấy đã làm trong tập phim The World Is Not Enough (Thế giới không đủ, 1999), Eon Productions - công ty đứng sau tất cả 25 tập phim chính thức về điệp viên 007 - đã nhượng quyền cho một công ty chuyên cung cấp các kỳ nghỉ kiểu James Bond ở những địa điểm loạt phim được quay trên khắp châu Âu.



"Nhiệm vụ" kéo dài 12 ngày/đêm trị giá hơn 1,7 tỷ VNĐ

Có 31 trải nghiệm được cung cấp bởi công ty Black Tomato, bao gồm chuyến đi 12 ngày/đêm được gọi là "Nhiệm vụ" qua London, Paris, Monaco, hồ Como, Venice và dãy núi Alps của Áo. Đây là chuyến đi đắt đỏ nhất, tiêu tốn 74.000 USD (hơn 1,7 tỷ VNĐ).

Diễn viên Daniel Craig lái thuyền đến Venice trong tập phim Casino Royale – "hành trình" đầu tiên của anh với tư cách là James Bond. Ảnh: Alamy

Ngoài ra còn có những trải nghiệm khác, bắt đầu với giá 15.000 USD (352 triệu VNĐ), nơi người hâm mộ có thể trò chuyện với những người từng tham gia quá trình làm phim.



Ví dụ, người hâm mộ có thể leo lên tháp Eiffel và đặt câu hỏi cho nữ diễn viên Carole Ashby - người đóng vai nữ chính trong hai tập phim Octopussy (Vòi bạch tuộc, 1983) và A View To A Kill (Tầm sát thương, 1985) về thời gian cô làm việc trên phim trường cùng với Roger Moore - diễn viên đóng vai điệp viên 007.

Hoặc người tham gia trải nghiệm có thể hỏi Lee Morrisson – diễn viên đóng thế trong các tập phim về James Bond kể từ Casino Royale (Sòng bạc Hoàng gia, 2006) về thủ thuật đằng sau cú trượt và trốn thoát tài tình nhất của Bond.

Theo tạp chí Forbes, Tom Marchant - người đồng sáng lập Black Tomato - đã dành nhiều thời gian để thiết kế những trải nghiệm này bằng cách tập hợp những nghệ sĩ và nhân viên từng tham gia quá trình làm phim. Trước đây, Marchant đã thành công trong việc thiết kế các hành trình dựa theo các cuốn sách của nhà văn Agatha Christie, và ông tin rằng những trải nghiệm lần này sẽ mang đến cơ hội "tiếp cận điệp viên 007 theo cách chưa từng có trước đây".

Meg Simmonds - nhà lưu trữ của Eon Productions - cũng có thể cho người tham gia trải nghiệm xem chiếc mũ phớt viền sắt của sát thủ Oddjob trong tập phim Goldfinger (Ngón tay vàng, 1964), những quả trứng Phục sinh Fabergé xuất hiện nhiều trong tập phim Octopussy và tất nhiên là cả khẩu súng vàng nổi tiếng của sát thủ Francisco Scaramanga – đối thủ của James Bond – trong tập phim The Man With The Golden Gun (Người đàn ông với khẩu súng vàng, 1974).

Người tham gia trải nghiệm còn có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng làm việc trong nhiều tập phim về James Bond, chẳng hạn như Chris Corbould - điều phối viên hiệu ứng đặc biệt từng đoạt giải Oscar - tại đỉnh núi Gaislachkogl ở Sölden, Áo. Đây là nơi Bond gặp nhân vật Madeleine Swann trong tập phim Spectre.

Corbould đã giành giải Oscar cho tập phim No Time To Die (Không phải lúc chết, 2021) và đã tham gia thiết kế các hiệu ứng đặc biệt cho loạt phim về James Bond kể từ Golden Eye (Mắt vàng, 1995) do diễn viên Pierce Brosnan thủ vai. Chính Corbould cũng là người đã thiết kế cách đánh chìm tòa nhà ở Venice trong tập phim Casino Royale, nơi nhân vật Vesper Lynd - một trong những tình yêu trong đời James Bond - chết trong thang máy.

Lái thử siêu xe Aston Martin DB5 của James Bond cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch. Ảnh: FT

Tất nhiên, cũng theo tạp chí Forbes, không một người hâm mộ James Bond nào lại không muốn lái thử Aston Martin DB5, siêu xe đặc trưng của Bond - và có một chuyến tham quan vòng quanh Whitehall - đường phố tập trung nhiều cơ quan của chính phủ Anh – tại London.



Ngoài ra, người tham gia trải nghiệm còn có cơ hội chơi bài poker tại Casino de Monte-Carlo với Andreas Daniel - một tay chơi bài poker chuyên nghiệp và từng đóng vai người chia bài trong tập phim Casino Royale.

Theo tạp chí Forbes, sẽ chỉ có 60 người có cơ hội tham gia trải nghiệm du lịch như James Bond vì đây là chương trình hợp tác giữa Eon Productions và Black Tomato để kỷ niệm 60 năm ngày phát hành Dr No (Tiến sĩ No, 1962) - bộ phim James Bond đầu tiên.

Trong khi MGM - công ty sở hữu bản quyền loạt phim James Bond - gần đây đã được bán cho Amazon với giá 8,5 tỷ USD, thì chính Eon Productions mới là đơn vị giữ quyền kiểm soát sáng tạo đối với nhượng quyền thương mại và đang tìm kiếm một diễn viên mới đóng vai điệp viên 007 sau khi Daniel Craig thôi đảm nhiệm vai diễn này kể từ sau tập phim gần đây nhất - No Time To Die – tập phim chính thức thứ 25.