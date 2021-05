Bi béo nhà Xuân Bắc dẫn người nước ngoài đi tham quan Hà Nội: Trình tiếng Anh còn "gà" nhưng vì 1 hành động mà được khen quá văn minh

Trong số các nhóc tỳ nhà sao Việt, cậu nhóc Bi béo nhà Xuân Bắc được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến. Bởi cậu nhóc có ngoại hình, đôi mắt một mí rất đáng yêu và thừa hưởng 100% tính cách hài hước của ông bố nổi tiếng. Mỗi lần Bi béo phát biểu, dân tình đều được phen cười lăn lộn vì quá "mặn".

Tuy nhiên, điều khiến mọi người yêu quý nhất ở Bi béo, đó là tính cách. Dưới sự dạy dỗ tinh tế nhưng cũng đầy nghiêm khắc của bố mẹ, Bi càng lớn càng ngoan ngoãn. Cậu bé có những đức tính đáng ngợi khen như: hiếu thảo, chăm chỉ làm việc nhà, yêu thích việc đọc sách, biết tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình...

Bi béo và bố Xuân Bắc.

Không chỉ vậy, con trai "Nam Tào" còn cư xử rất văn minh ở nơi công cộng. Điều này thể hiện rõ trong một clip được chia sẻ khá lâu trên trang Youtube chính thức của 2 bố con Xuân Bắc.

Cụ thể trong chương trình "A Pi phiêu lưu ký" (A Pi lả biệt danh ở nhà của Bi Béo), Bi được giao nhiệm vụ đưa một du khách người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam đi tham quan Hà Nội. Ngay từ khi nhiệm vụ chưa bắt đầu, cậu nhóc đã khiến ai nấy phì cười vì sự lầy lội của mình. Cậu nhóc nói: "Dù khó khăn đến mấy thì tôi cũng sẽ giúp mọi người hiểu rõ về Hà Nội. Nhưng mà khó khăn quá thì tôi xin thôi".

Trong suốt hành trình, Bi béo dần làm quen với vị du khách nước ngoài. Cả hai đến thăm một số địa điểm nổi tiếng ở khu phố cổ, có những trải nghiệm thú vị. Có thể thấy, thời điểm chương trình lên sóng, trình độ tiếng Anh của Bi còn khá "gà". Cậu bé nói không trôi chảy, phát âm cũng chưa chuẩn và còn sai nhiều lỗi ngữ pháp.

Bi béo bắt đầu chuyến hành trình đưa du khách đi tham quan Hà Nội.

Chẳng hạn khi nói "Cháu sẽ đưa chú đi tham qua Hà Nội", Bi nói: "I will taking you to visiting Ha Noi". Trong khi đó câu đúng phải là "I will take you to visit Ha Noi". Tuy nhiên bỏ qua những lỗi ngữ pháp thì Bi và vị du khách vẫn có thể giao tiếp với nhau suôn sẻ. Người này hiểu được ý của người kia.

Chuyến đi chỉ có chút sóng gió khi vị khách vô tư vứt chai nước xuống lòng đường lúc cả 2 ngồi nghỉ chân ở 1 quán ven đường. Bi béo lập tức để ý đến điều này. Ban đầu, cậu nhóc chưa nhắc mà chủ động nhặt chai nước lên, vứt vào thùng rác. Sau khi vô tư vứt chai nước ra đường, vị khách lại lần nữa vứt giấy xuống đất. Ngay lập tức, Bi đứng lên nhặt lại giấy, vứt vào thùng rác và nhắc: "Chú nên vứt rác vào trong xô kia" và chỉ vị trí thùng rác.

Bi béo nhắc khách Tây vứt rác đúng nơi quy định.

Khi được hỏi: "Khi góp ý với khách nước ngoài về việc vứt rác, cháu có sợ hai người sẽ căng thẳng hay rạn nứt tình bạn không", Bi thẳng thắn cho biết: "Cháu không ngại. Vì làm việc sai thì mình phải nhắc. Tây hay Ta đều phải lịch sự. Chú ấy đến Hà Nội thì phải bảo vệ đường phố Hà Nội thôi".

Câu trả lời của Bi béo khiến dân tình trầm trồ vì cách sống văn minh. Bên cạnh những lời khen dành cho Bi béo, nhiều người cũng không quên ngợi khen gia đình Xuân Bắc vì đã dạy dỗ con rất tốt.

Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, Bi béo luôn được bố dạy những bài học tốt đẹp thông qua cách trò chuyện vui vẻ, thân thiết như 2 người bạn. Trong một lần nói chuyện với Bi béo về các quyết định trong chương trình "Ai là triệu phú", "Nam Tào" nhẹ nhàng chia sẻ: "Trong thực tế, khi anh (Bi béo) theo dõi chương trình thì cũng biết. Tôi đã phải băn khoăn rất nhiều, thậm chí còn hỏi ý kiến của anh xem có nên dừng lại hay không. Nhưng quy định của chương trình không cho phép. Tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều về quyết định của mình. Nhưng tôi đã quyết định dừng lại.

Bởi vì tôi muốn nói với các con tôi một điều. Khi mình không chắc chắn điều gì thì mình không nên làm, nhất là khi mình có nguy cơ phải trả giá". Xuân Bắc dạy con nên tin tưởng những người thân yêu nhưng phải chắc chắn về những việc mình sẽ làm.