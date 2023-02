"Lady Mây" Myra Trần: Dừng chân đầy tiếc nuối ở vị trí Top 3 nhưng là người thành công nhất hậu The Masked Singer?

Thời điểm The Masked Singer Việt Nam đang "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội (MXH), bên cạnh cái tên O Sen hay Phượng Hoàng Lửa thì Lady Mây cũng là giọng ca nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Sau đêm All-Star Concert của Ca Sĩ Mặt Nạ khép lại, "Lady Mây" Myra Trần đã nhận được giải 3 chung cuộc xếp sau diva Hà Trần (Phượng Hoàng Lửa) và thạc sĩ - ca sĩ Ngọc Mai (O Sen). Dẫu vậy, hiện nay Myra Trần lại là người thành công nhất Top 3 của chương trình.

Có hit lớn, đi diễn nhiều dày đặc hậu The Masked Singer

Không giành Quán quân của cuộc thi thế nhưng tên tuổi của Myra Trần lại lên "như diều gặp gió". Và 1 trong những bản hit từ Ca Sĩ Mặt Nạ đủ sức hấp dẫn để nữ ca sĩ mang đi khắp các sự kiện âm nhạc chính là Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu - 1 sáng tác của sĩ Hứa Kim Tuyền và được Lady Mây "trình làng" tại chương trình. Ngay khi màn thể hiện của Myra Trần được lên sóng, ca khúc này đã viral khắp MXH và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Hiện tại, phần trình diễn của ca khúc này đã thu về hơn 43.5 triệu lượt xem (tính tổng sơ lược) trên nền tảng YouTube, hay trên TikTok Việt Nam không ít đoạn cắt từ phần thi của Lady Mây thu về vài triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác. Có thời điểm ca khúc này còn lọt top thịnh hành mảng âm nhạc của YouTube và cả danh mục xu hướng (trending) của TikTok.

Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu thu về hơn 43.5 triệu lượt xem trên YouTube

Trên nền tảng TikTok Việt Nam không ít đoạn cắt từ phần thi của Lady Mây thu về vài triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác

Còn nhớ tại chương trình năm đó, Lady Mây không chỉ là một trong những giọng ca trẻ thực lực, mà còn là mascot sở hữu nhiều bản hit nhất. Những ca khúc từng được nữ ca sĩ trình diễn như Như Những Phút Ban Đầu, Cám Dỗ, All By Myself hay All The Man That I Need đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Cũng từ đây mà cô sở hữu 1 "kho" nhạc kha khá để chạy show liên tục. Không chỉ vậy, nhận được sự quan tâm cực lớn hậu The Masked Singer, cái tên Myra Trần trở nên hút khán giả, cô thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc từ phòng trà đến ngoài trời. Ở thời điểm hiện tại, Lady Mây chính là 1 trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất.

Myra Trần liên tục chạy show tại các sự kiện âm nhạc

Hình tượng tốt, gần gũi thân thiện được lòng công chúng và loạt clip khoe giọng viral nhưng vẫn gây thiện cảm

Không chỉ là nữ ca sĩ "đắt show", lịch trình của Myra Trần cũng cực kỳ bận rộn khi liên tục bay qua bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các show nhạc. Ngoài giọng hát cực "khủng" hình tượng ngoan hiền, ý tứ của nữ ca sĩ cũng rất được lòng công chúng. Có thể nói, từ lúc tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, Lady Mây liên tục gây ấn tượng khi tạo được tiếng cười cho khán giả và dàn cố vấn bởi những phát ngôn và cử chỉ đáng yêu của mình.

Lady Mây đối đáp cực duyên trên sân khấu The Masked Singer

Hay trong bài phỏng vấn đầu năm, khán giả cũng bất ngờ và ấn tượng với tư duy làm nghề cực kỳ tích cực của Myra Trần. Cô chia sẻ: "Sau những khó khăn đã trải qua, điều tôi đúc kết được là giọng hát của mình chỉ có thể được tỏa sáng hơn nếu nó được xuất phát từ trái tim và chạm tới trái tim của khán giả" hay "…phải hát 1 cách tinh tế hay như thế nào đó để chạm được tới trái tim người nghe chứ không đơn giản là hát cho đúng nốt, đúng câu, đúng nhịp. Nó phải xuất phát từ trái tim thì mới đến được trái tim".

Tin chắc rằng, với những cách nhìn nhận đúng đắn này, Myra Trần sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai

Dẫu là 1 cái tên được khán giả sân đón và cực kỳ yêu thích, Lady Mây vẫn sẵn sàng xuất hiện ở sân khấu lô tô. Xuất hiện tại đây, Myra Trần không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, khoe trọn giọng hát nội lực của mình mà còn thể hiện sự duyên dáng, biết cách tạo tiếng cười và tương tác cực kỳ thoải mái với các cô gái của đoàn lô tô. Hay trên các nền tảng MXH, Lady Mây luôn nhận được các phản hồi tích cực từ khán giả, đáp lại tình cảm này cô cũng thể hiện 1 thái độ chuẩn mực khiến người hâm mộ cực kỳ hài lòng. Là 1 trong những giọng ca Gen Z được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại, không quá bất ngờ khi thấy Myra Trần liên tục tung ra những đoạn clip khoe giọng cực kỳ viral. Dẫu vậy, "nhiều nhưng không quá", cô vẫn nhận được đánh giá cao từ khán giả mà không gây mất thiện cảm khi trưng trổ giọng hát.

Myra Trần khoe giọng "khủng" trên sân khấu lô tô

Clip: Màn đọ giọng của Lady Mây và Xuân Tâm nhận được nhiều sự chú ý



Loạt clip Lady Mây đăng tải trên các nền tảng MXH thu về lượng tương tác khủng từ công chúng và người hâm mộ. Có thể kể đến màn cover All By Myself gần đây của Myra Trần cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Liên tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc thế nên loạt khoảnh khắc Myra Trần khoe giọng khủng được khán giả nhiệt tình quay lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, dày đặc trên MXH. Ngay khi vừa rời khỏi The Masked Singer không lâu, cô còn ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc mới và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả mang tên Tình Yêu Đến Sau.

Đặc biệt, màn xuất hiện đầy ấn tượng tại Sóng 23 vào đêm Giao thừa năm nay cũng 1 lần nữa đưa tên tuổi của Myra Trần đến gần hơn với công chúng. Góp giọng trong 2 màn trình diễn Năm Nay Xin Hứa và bản mashup 3 bài hát Thu Cuối - Đáp Án Cuối Cùng - Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu cùng Quân A.P, Lady Mây nhận về "cơn mưa lời khen". Có thể nói, cô đang nhận được nhiều sự ưu ái, yêu thương từ khán giả.

Myra Trần được chú ý hơn cả Quán quân và Á quân?

Nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhưng Myra Trần vẫn ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Top 3 chung cuộc. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cô lại được chú ý hơn cả Quán quân và Á quân. Quả đúng khi "cờ đến tay ai nấy phất", 1 trong những yếu tố để Lady Mây được quan tâm hơn lại có phần xuất phát từ Ngọc Mai và diva Hà Trần.

Hà Trần ít xuất hiện và dần "hạ nhiệt"

Nếu Hà Trần thường được công chúng biết đến với phong cách làm việc ít xuất hiện hay ẩn cư và tập trung cho các dự án cá nhân nên không phải là cái tên quen mặt tại các show âm nhạc thì Lady Mây lại ngược lại. Không khó để nhận ra, hậu chương trình, Hà Trần rất ít xuất tại các sự kiện âm nhạc hay ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, cũng vì vậy mà "Phượng Hoàng Lửa" dần "hạ nhiệt". Hay "O Sen" Ngọc Mai dù là cái tên vạn người mê sau The Masked Singer nhưng lại dính vào "liên hoàn phốt" khiến tên tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngọc Mai dính vào "liên hoàn phốt" khiến tên tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng