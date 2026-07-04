Trong lễ tốt nghiệp diễn ra mới đây, cô được xướng tên là Louise Mountbatten-Windsor , họ mà các thành viên Hoàng gia Anh là hậu duệ trực tiếp của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip có thể sử dụng.

Hoàng tử Edward và Nữ công tước Sophie đều có mặt để chúc mừng con gái trong ngày đặc biệt. Sau buổi lễ, các tài khoản mạng xã hội chính thức của Hoàng gia Anh cũng đăng tải thông điệp:

"Xin chúc mừng Lady Louise đã tốt nghiệp Đại học St Andrews! Lady Louise đã cùng Thân vương và Nữ công tước xứ Edinburgh kỷ niệm cột mốc hoàn thành chương trình đại học".

Năm nay 22 tuổi, Lady Louise hiện đứng thứ 17 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Tuy nhiên, vị trí này dự kiến sẽ thay đổi sau khi Công chúa Eugenie sinh người con thứ ba.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Văn học Anh, Lady Louise sẽ dành một năm nghỉ ngơi trước khi bước sang chặng đường tiếp theo. Hiện cô chưa công bố kế hoạch cụ thể cho năm "gap year" này. Trên trang LinkedIn cá nhân (hiện đã được gỡ xuống), Lady Louise từng chia sẻ rằng cô mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quân đội, ngoại giao hoặc luật.

Nếu quyết định gia nhập quân đội, Lady Louise có thể trở thành thành viên nữ đầu tiên của Hoàng gia Anh phục vụ trong quân đội kể từ thời cố Nữ hoàng Elizabeth II. Trong thời gian học tại Đại học St Andrews, cô tham gia Đơn vị Huấn luyện Sĩ quan của trường với tư cách học viên sĩ quan và hiện mang quân hàm Officer Cadet thuộc lực lượng Dự bị Lục quân Anh.

Bên cạnh việc học, Lady Louise còn nổi tiếng với niềm đam mê điều khiển xe ngựa, bộ môn truyền thống gắn liền với Hoàng gia Anh. Tháng 5 vừa qua, cô được bắt gặp làm việc tại Triển lãm Ngựa Hoàng gia Windsor thường niên, đồng thời trực tiếp tham gia thi đấu ở nội dung điều khiển xe ngựa.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Nữ công tước Sophie từng dành nhiều lời khen cho tài năng của con gái: "Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể theo sau con bé. Louise có năng khiếu bẩm sinh với môn này. Con thật sự rất giỏi và tiếp thu cực kỳ nhanh".

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng như nhiều thành viên khác của Hoàng gia Anh, Lady Louise vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhờ thành tích học tập, lối sống kín tiếng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tạo dấu ấn riêng trong tương lai, dù lựa chọn phục vụ Hoàng gia hay theo đuổi con đường nghề nghiệp độc lập.

*Theo townandcountry