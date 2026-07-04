Tuần từ 6/7 đến 12/7 mang một sắc thái riêng vì rơi vào giai đoạn cuối mùa Cự Giải, trước thềm trăng non ngày 14/7. Tuần này có ba sự kiện chiêm tinh đáng chú ý. Thứ nhất, ngày 7/7 Mặt Trăng thượng huyền cuối cùng của mùa Cự Giải, đánh dấu quãng đúc kết trước khi bước vào chu kỳ Mặt Trăng mới ngày 14/7. Thứ hai, Sao Hải Vương chính thức nghịch hành từ ngày 7/7 trong cung Bạch Dương, mở ra quãng bốn tháng nhìn lại các ước mơ và cam kết dài hạn. Thứ ba, Sao Thủy vẫn nghịch hành trong cung Cự Giải cho đến 23/7, tiếp tục nhắc nhở cẩn trọng trong giao tiếp và giấy tờ.

Ba điều này cùng đến khiến tuần trở thành lúc lý tưởng để đóng lại một chương và chuẩn bị cho chương mới. Ai biết chọn đúng việc để bắt đầu, việc để bỏ, sẽ được cả tuần trợ lực. Ba chòm sao dưới đây đúng là những cung có khả năng làm điều đó tốt nhất tuần này.

Cự Giải: Chính chủ của mùa, tuần đóng đinh giá trị bản thân trước trăng non

Cự Giải là chính chủ của mùa và cũng là cung được cả tuần này soi rọi rõ nhất, vì Mặt Trời và Sao Thủy đều đang trú ngụ tại đây, và Mặt Trăng sẽ trở về cung mình vào cuối tuần chuẩn bị cho trăng non ngày 14/7. Trong công việc, đây là quãng lý tưởng để đóng lại các dự án dở dang từ đầu năm, chốt được hợp đồng đã theo đuổi lâu, hoặc trình bày một ý tưởng đã ấp ủ nhiều tháng. Người làm trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, ẩm thực, nội thất, bất động sản, tâm lý đặc biệt được ưu ái. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện quan trọng với người thân hoặc bạn đời có thể mở nút cho những điều bị nén.

Lời khuyên dành cho Cự Giải là: Đây không phải tuần để phát tán năng lượng ra ngoài, mà là tuần để tập trung vào một hoặc hai việc thực sự quan trọng. Viết ra ba điều muốn kết thúc trong tuần và làm cho bằng được. Với Sao Thủy nghịch hành, mọi thỏa thuận đều cần văn bản, dù chỉ là tin nhắn xác nhận. Trước trăng non 14/7, hãy dành một buổi tối yên tĩnh viết ra ba ước nguyện quan trọng nhất cho ba tháng tới, đó là cách khóa năng lượng của chu kỳ mới lại với chính mình.

Bọ Cạp: Trực giác sắc như kính lúp, một quyết định lớn đúng thời điểm

Bọ Cạp là cung Nước sâu nhất, gặp tuần mà Mặt Trời và Mặt Trăng đều nghiêng về phía cảm xúc và nội tâm thì trực giác đạt đỉnh trong năm. Bạn có thể nhìn thấu chân dung thực sự của một người mà lâu nay còn phân vân, cũng có thể nhận ra điểm yếu của một dự án mà cả nhóm đang loay hoay. Trong công việc, một cơ hội đầu tư hoặc một lời mời hợp tác quan trọng có thể được đưa ra trong tuần, và Bọ Cạp là người có khả năng nhìn rõ nhất đâu là cơ hội thực sự, đâu là bẫy khéo. Trong tài chính, một khoản tiền cũ hoặc một dự án chung có thể có tiến triển tích cực.

Lời khuyên dành cho Bọ Cạp là: Tin vào trực giác nhưng đừng biến nó thành phán quyết vội vàng cho người khác. Ghi lại những gì mình cảm nhận được ra giấy, để qua một đêm rồi đọc lại. Nếu cảm giác ban đầu vẫn còn nguyên, hãy tin và hành động. Nếu đã mờ đi, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Trong quan hệ, đừng dùng khả năng nhìn thấu để công kích, hãy dùng nó để bảo vệ mình và giữ khoảng cách phù hợp với những mối quan hệ không lành mạnh.

Song Ngư: Sáng tạo dâng cao, một ý tưởng có thể thành dự án thật

Song Ngư là cung Nước mơ mộng nhất, gặp mùa Cự Giải cộng thêm Sao Hải Vương chuẩn bị nghịch hành trong Bạch Dương thì cảm hứng sáng tạo dâng lên cao đặc biệt. Người làm nghệ thuật, viết lách, thiết kế, âm nhạc, phim ảnh có tuần lý tưởng để bắt tay vào một tác phẩm cá nhân đã ấp ủ lâu. Người làm công việc văn phòng cũng có thể có những ý tưởng cải tiến rất hay cho quy trình đang mắc kẹt. Trong tình cảm, Song Ngư đặc biệt tinh tế trong tuần, một hành động nhỏ đúng lúc có sức chạm đến người khác nhiều hơn cả những lời nói dài dòng.

Lời khuyên dành cho Song Ngư là: Ghi lại mọi ý tưởng bằng một cuốn sổ nhỏ hoặc ghi chú trên điện thoại, đừng lọc và đừng đánh giá vội. Sau tuần này, dành nửa tiếng đọc lại tất cả những gì đã viết, bạn sẽ thấy đâu là hạt mầm đáng nuôi. Với Sao Hải Vương nghịch hành từ 7/7, đây là quãng đẹp để nhìn lại ước mơ của bản thân xem có còn phù hợp với con người hiện tại không. Đừng ép mình tiếp tục một giấc mơ đã cũ chỉ vì đã mất công đầu tư vào nó. Có những giấc mơ đáng buông để nhường chỗ cho những giấc mơ mới.

Tuần từ 6/7 đến 12/7 mang tinh thần của một cây cầu, bắc giữa chu kỳ Mặt Trăng cũ đã tròn ngày 29/6 và chu kỳ mới sắp bắt đầu ngày 14/7. Cả ba chòm sao may mắn nhất nên dành thời gian đúc kết nửa đầu năm, đóng lại những gì đã xong, buông những gì không còn phục vụ mình nữa. Một buổi dọn dẹp góc làm việc, một lần xóa những ứng dụng không còn dùng trên điện thoại, một cuộc gọi cảm ơn người từng giúp mình trong sáu tháng qua, đó là những hành động nhỏ nhưng chuẩn bị đất tốt cho chu kỳ mới. Sao Thủy nghịch hành nhắc mọi giao tiếp cần cẩn trọng, Sao Hải Vương chuẩn bị nghịch hành nhắc nhìn lại giấc mơ, Mặt Trăng chuẩn bị non nhắc mọi khởi sự nên bắt đầu từ hạt nhỏ. Ba lời nhắc gộp lại thành một bài học: Chậm để đi được xa hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.