Lady Louise Windsor, con gái của Vương tử Edward và Nữ công tước Sophie, vừa gây chú ý với một công việc khá bất ngờ. Theo thông tin được Daily Mail đăng tải, cô đã làm việc tại khu nhà nghỉ thuộc điền trang Scotland của Vua Charles, chuyên chuẩn bị bữa ăn cho những vị khách thuê nơi này.

Các khu lodge tại Balmoral được cho là có giá thuê khoảng 2.500 bảng Anh mỗi tuần, tương đương khoảng 3.330 USD. Dù sinh ra trong gia đình hoàng gia, Lady Louise vẫn đảm nhận công việc bếp núc như một nhân viên bình thường, thay vì chỉ xuất hiện trong những sự kiện trang trọng.

Làm việc kín đáo, không phô trương

Một nguồn tin am hiểu về Lady Louise tiết lộ cô là người “kín đáo và rất biết giữ ý”. Người này chỉ biết về công việc của cô sau khi một người bạn từng thưởng thức món ăn do Lady Louise nấu kể lại với họ.

Sự việc gây bất ngờ một phần vì Lady Louise không hề quảng bá công việc này trên mạng xã hội hay trước truyền thông. Cô được nhận xét là không tìm kiếm sự chú ý và luôn giữ thái độ khiêm tốn, ngay cả khi làm việc tại một địa điểm thuộc gia đình hoàng gia.

Trước đó, Lady Louise từng làm việc tại một trung tâm làm vườn và đảm nhận vai trò tổ chức, hành chính tại Royal Windsor Horse Show. Những công việc này cho thấy cô không ngại bắt đầu từ các vị trí thực tế, dù là thành viên của Hoàng gia Anh.

Tài nấu ăn thừa hưởng từ mẹ

Theo nguồn tin, Lady Louise nấu ăn khá giỏi và tài năng này được cho là thừa hưởng từ mẹ, Nữ công tước Sophie. Hai mẹ con thường cùng nhau vào bếp, vì vậy việc Lady Louise làm đầu bếp trong mùa hè không hoàn toàn là một lựa chọn ngẫu nhiên.

Thông tin này cũng mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về Nữ công tước Sophie và con gái. Bên cạnh các hoạt động hoàng gia, hai mẹ con vẫn có những sở thích đời thường, cùng nấu ăn và chia sẻ thời gian bên nhau.

Với Lady Louise, kỹ năng nấu nướng không chỉ là sở thích cá nhân mà còn trở thành năng lực giúp cô có thêm trải nghiệm làm việc thực tế. Việc phục vụ khách thuê lodge đòi hỏi sự cẩn thận, đúng giờ, khả năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm - những kỹ năng hữu ích cho bất kỳ công việc nào.

Một năm nhiều dấu mốc

Năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống của Lady Louise. Cô tốt nghiệp Đại học St Andrews vào tháng 7 với bằng ngành Anh văn và Quan hệ quốc tế. Đây cũng là ngôi trường từng có Vương phi Kate và Thân vương William theo học.

Sau khi tốt nghiệp, Lady Louise được cho là đang tận hưởng một khoảng thời gian chuyển tiếp trước khi quyết định hướng đi lâu dài. Thay vì lập tức đảm nhận vai trò chính thức trong Hoàng gia, cô chọn tích lũy kinh nghiệm qua những công việc khá đời thường.

Cách lựa chọn này khiến Lady Louise được đánh giá là khác biệt so với hình dung quen thuộc về các thành viên hoàng gia trẻ. Cô không vội xây dựng hình ảnh nổi bật trước công chúng, mà lặng lẽ thử sức trong nhiều môi trường khác nhau.

Lady Louise từng được các chuyên gia Hoàng gia so sánh với người bà quá cố, Nữ hoàng Elizabeth II. Nhà viết tiểu sử Hoàng gia Robert Jobson nhận xét cô có tính cách điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và tử tế - những phẩm chất gợi nhớ đến Nữ hoàng Elizabeth II khi còn trẻ.

Điểm tương đồng được nhắc đến không chỉ nằm ở ngoại hình. Lady Louise được cho là có phong thái bình tĩnh, không thích phô trương và luôn tiếp cận công việc với sự nghiêm túc.

Việc làm đầu bếp tại Balmoral càng củng cố hình ảnh một thành viên hoàng gia trẻ sống giản dị, thực tế. Cô không né tránh những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cũng không xem việc bắt đầu từ vị trí phía sau hậu trường là điều đáng ngại.

Câu chuyện của Lady Louise nhận được sự quan tâm bởi nó phá vỡ hình dung rằng các thành viên Hoàng gia Anh luôn được bao quanh bởi nhân viên phục vụ. Trên thực tế, cô đã trực tiếp vào bếp, chuẩn bị món ăn và phục vụ những vị khách lưu trú tại khu nhà nghỉ của gia đình.

Tất nhiên, những trải nghiệm của Lady Louise vẫn diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Cô làm việc tại điền trang của người chú là Vua Charles, nơi có điều kiện và môi trường khác với một nhà hàng thông thường. Dẫu vậy, lựa chọn tự mình làm việc và giữ kín thông tin vẫn cho thấy thái độ khá độc lập của cô.

Lady Louise hiện chưa công bố kế hoạch nghề nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, những công việc cô từng trải nghiệm cho thấy cô đang tích lũy nhiều kỹ năng thực tế trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

*Theo marieclaire