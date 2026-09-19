Kate Middleton dạo này

Ngày 17/9, Kate Middleton cùng Thân vương William có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đảo Bute, Scotland. Tại đây, cặp đôi ghé Bute Shinty Club, nơi môn thể thao truyền thống shinty đã được chơi qua nhiều thế hệ, trước khi tham gia các hoạt động cộng đồng khác trên đảo.

Trong ngày có thời tiết khá thất thường, Kate chọn một bộ trang phục mang phong cách đồng quê với hai gam màu chủ đạo là nâu và xanh olive. Tổng thể vừa gọn gàng, thanh lịch nhưng vẫn phù hợp với lịch trình phải di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.





Kate diện áo trench Burberry mới, phối cùng thắt lưng nổi bật

Điểm nhấn đầu tiên trong trang phục của Kate là áo trench Burberry thuộc mùa cũ, được xác định là món đồ mới xuất hiện trong tủ đồ của cô. Thiết kế dáng dài, màu nâu trầm, bên trong có lớp họa tiết đặc trưng của Burberry.

Bên trong áo khoác, Kate mặc áo len cổ lọ màu xanh olive. Cô phối cùng quần Holland Cooper Jodhpur Jeans màu nâu chocolate, một thiết kế có phom ôm gọn và phù hợp với phong cách country chic mà nữ vương phi thường lựa chọn khi thực hiện các hoạt động ngoài trời.

Đáng chú ý là chiếc thắt lưng Guadalupe của Maison Hôtel màu "Mariachi Coffee". Món phụ kiện có phần dây màu nâu kết hợp họa tiết thêu hoa, tạo điểm nhấn cho bộ đồ vốn sử dụng những gam màu trầm. Đây cũng là một món đồ mới được Kate đưa vào tủ đồ.Kate hoàn thiện vẻ ngoài bằng mũ baker boy 8 mảnh của The House of Bruar. Chiếc mũ mang chất liệu tweed màu xanh, giúp tổng thể trông đúng tinh thần mùa thu Scotland hơn.





Từ hoa tai kim cương đến đôi boots, Kate vẫn giữ cách phối đồ quen thuộc

Không chọn quá nhiều phụ kiện, Kate chỉ đeo một đôi Lauren Pavé Diamond Leaf Drop Earrings của Kiki McDonough. Thiết kế hình chiếc lá tạo một điểm sáng nhỏ giữa tổng thể trang phục khá trầm. Đây là món trang sức Kate từng sử dụng trước đó. Cô cũng đi một đôi boots da lộn màu nâu kiểu Chelsea. Mẫu giày này chưa được xác định thương hiệu, nhưng lại khá hợp với quần nâu và áo trench cùng tông màu.

Nhìn tổng thể, bộ đồ của Kate không quá cầu kỳ nhưng có sự kết nối rõ ràng giữa từng món. Áo trench nâu, quần chocolate, thắt lưng thêu và boots cùng tông tạo thành phần nền, trong khi áo len xanh olive và mũ tweed thêm màu sắc mà không làm bộ đồ bị nặng nề.

Đây cũng là kiểu trang phục khá phù hợp với lịch trình của Kate tại Bute. Cô không chỉ gặp gỡ người dân mà còn trực tiếp thử chơi shinty, tham gia hoạt động làm sạch bãi biển và di chuyển trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Với một chuyến đi cộng đồng như vậy, Kate chọn trang phục đẹp nhưng vẫn có tính ứng dụng cao. Đây cũng là điểm dễ nhận thấy trong phong cách thời trang của cô: không nhất thiết phải mặc đồ quá nổi bật mới tạo được ấn tượng, đôi khi chỉ cần một chiếc áo khoác đẹp, bảng màu hài hòa và vài món phụ kiện đúng chỗ là đủ.