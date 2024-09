Lạ kỳ nơi người dân “sống vui với lũ” và chuyện nữ doanh nhân đứng sau những căn nhà “không bao giờ chìm” ở miền Trung

Bà Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Quỹ Sống, nhà sáng lập Nhà Chống Lũ chia sẻ: "Bà con đều mong muốn gắn bó với mảnh đất quê hương, họ không muốn rời đi. Vậy thì, mình sẽ xây lại nhà cho họ, nhưng là những ngôi nhà có khả năng chống lũ, chống bão" Với khoản khởi đầu 200 triệu đồng thu được sau buổi gây quỹ đầu tiên đã giúp Nhà Chống Lũ hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà ở xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đó cũng là viên gạch đầu để Chương trình Nhà Chống Lũ tiếp tục mở rộng và phát triển trong suốt 10 năm qua. Trải qua hành trình 10 năm (2013-2023), con số này đã lên đến 1.203 ngôi nhà và 2 Làng Hạnh Phúc trên khắp 3 miền đất nước, tại 11 tỉnh thành, như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Hậu Giang…. Từ năm 2023, các thành viên chủ chốt của chương trình đã thành lập Doanh nghiệp Xã hội Nhà Chống Lũ và nhóm Nhà Chống Lũ "0 đồng" tại tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ để lan toả và chủ động huy động nguồn lực xây nhà an toàn tại chính địa phương mình. Jang Kều là 1 trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng do Hội đồng Giám khảo WeChoice Awards 2020 bình chọn. Nhà Chống Lũ cũng là dự án đạt giải Dự án có Hoạt động Ảnh hưởng Tích cực đến Xã hội của WeChoice Awards 2016. Năm 2023, Dự án Nhà An Toàn thuộc chương trình Nhà Chống Lũ của Quỹ Sống cũng đạt Giải Dự án Bền vững trong khuôn khổ Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2023.