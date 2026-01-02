Nữ diễn viên phim quốc dân bị tố hiên ngang ngoại tình với ca sĩ có vợ con, dung dăng dung dẻ cùng nhân tình trên phố

Chiều 31/12, tờ Money Today đưa tin, nữ diễn viên Kim Ji Woo (phim quốc dân School) đã bị tố ngoại tình với nam ca sĩ có vợ con Kim Jo Han. Theo 1 bài đăng gây xôn xao, người viết khẳng định đã trông thấy Kim Ji Woo hiên ngang ngoại tình với đàn anh họ Kim hơn 10 tuổi, còn dung dăng dung dẻ cùng nhân tình ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của công chúng.

Kim Ji Woo bị tố trơ trẽn ngoại tình với nam ca sĩ Kim Jo Han hơn tận 10 tuổi. Ảnh: Naver

Xuất hiện trên chương trình AM Plaza (đài KBS1) mới đây, Kim Ji Woo đã chính thức lên tiếng làm rõ về tin tức liên quan tới mối quan hệ bất chính với Kim Jo Han. Trước ống kính, mỹ nhân họ Kim khẳng định chắc nịch cô không hề ngoại tình với đàn anh hơn 10 tuổi như thông tin lan tràn trên mạng trước đó.

Theo lời Kim Ji Woo, người đàn ông dung dăng dung dẻ nắm tay nữ diễn viên trên đường phố thực ra là... ông xã của cô, không phải nam ca sĩ có vợ con Kim Jo Han. Thì ra ông xã Kim Ji Woo sở hữu diện mạo rất giống nam ngôi sao họ Kim nên đã dẫn tới tình huống hiểu lầm tai hại, kéo nữ diễn viên sinh năm 1983 vào tin đồn quan hệ ngoài luồng “từ trên trời rơi xuống”.

Kim Ji Woo giải thích thêm: “Chồng tôi và anh Kim Jo Han có ngoại hình và phong cách rất giống nhau. Tôi và ông xã thường nắm tay nhau đi dạo ngoài đường, thế là rộ lên tin đồn tôi và tiền bối Kim Jo Han có mối quan hệ mờ ám. Chồng tôi kinh doanh nhà hàng trong 1 khu vực, mà trùng hợp ở chỗ tiền bối Kim Jo Han cũng mở nhà hàng tại đúng khu vực đó luôn, điều này càng khiến tin đồn về tôi lan rộng”.

Kim Ji Woo lên tiếng kêu oan ngay trên sóng truyền hình mới đây. Ảnh: Nate

Chương trình AM Plaza cũng vừa cung cấp hình ảnh so sánh ông xã Kim Ji Woo và nam ca sĩ Kim Jo Han (bên phải). Quả thật, 2 người có dung mạo rất giống nhau, khiến không ít netizen “tẩu hỏa nhập ma” vì nhất thời không phân biệt nổi. Ảnh: Nate

“Tiền bối Kim Jo Han đã kết hôn và có 1 cô con gái xinh đẹp. Vậy nên, khi tin đồn tôi ngoại tình với anh ấy lan ra, tôi đã vô cùng hoang mang. Cả mẹ tôi nữa, mẹ tôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó xử”, nữ diễn viên họ Kim tiết lộ về tác động tiêu cực mà tin đồn ngoại tình gây ra cho gia đình cô.

Sau khi đã làm rõ sự tình, Kim Ji Woo dần lấy lại được dáng vẻ lạc quan thường thấy, còn vui vẻ bình luận: “Thực ra chồng tôi và anh Kim Jo Han cũng có mối quan hệ thân thiết với nhau. Gần đây họ còn xuất hiện cùng nhau ở 1 chương trình được phát sóng trên YouTube nữa đó, và đúng là họ nhìn rất giống nhau”.

Kim Ji Woo sinh năm 1983, bắt đầu đóng phim khi vừa tròn 18 tuổi. Cô từng gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong Nonstop 5, I Need Romance 2012 và bộ phim quốc dân School 4. Được biết, series School là bệ phóng cho hàng loạt nghệ sĩ Kbiz chạm tới thành công, thuộc về 1 phần ký ức không thể nào quên của đông đảo khán giả xứ kim chi.

Kim Ji Woo kết hôn với đầu bếp Raymon Kim hồi năm 2003 và cặp đôi đã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng chỉ 1 năm sau đó.

Kim Ji Woo để lại dấu ấn qua 1 số tác phẩm ăn khách, trong đó không thể không nhắc tới bộ phim quốc dân School 4. Ảnh: Nate