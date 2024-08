Kylie Jenner chưa bao giờ yêu say đắm đến vậy, tất cả là vì Timothée Chalamet

Theo thông tin mới trên Page Six, Kylie Jenner đang trong những ngày tháng yêu đương cuồng nhiệt với Timothée Chalamet. "Kylie vô cùng hạnh phúc bên Timothée. Cô ấy chưa bao giờ yêu say đắm đến vậy. Gia đình Kylie rất quý Timothée. Anh ấy kín tiếng và luôn ủng hộ Kylie. Anh ấy là 1 quý ông đích thực và là tất cả những gì Kylie xứng đáng có được" - nguồn tin này tiết lộ.

Trong sinh nhật của Kylie Jenner vào tuần trước, sự xuất hiện của tài tử Call Me By Your Name cũng khiến công chúng xôn xao. Anh và bạn gái nổi tiếng không trực tiếp đăng ảnh bên nhau, mà Timothée Chalamet gián tiếp xuất hiện phía sau Kylie Jenner cũng như ở bài đăng của bạn thân cô. Điều này cho thấy cặp đôi đã trải qua ngày sinh nhật hạnh phúc bên nhau.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Kylie Jenner chưa bao giờ yêu say đắm như vậy

Timothée Chalamet (đội mũ) xuất hiện thấp thoáng trong những bức ảnh sinh nhật Kylie Jenner vào ngày 10/8 vừa qua

Bạn thân cô út nhà Kardashian - Jenner sau đó đăng video rõ mồn một tài tử Call Me By Your Name lên trang cá nhân

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ đầu năm 2023. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Đến tháng 8/2023, có tin Kylie Jenner "đá" Timothée Chalamet vì tài tử lợi dụng danh tiếng của cô.

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, cặp đôi lại được bắt gặp hôn nhau tình tứ trong concert của Taylor Swift. Kể từ đó đến nay, tài tử sinh năm 1995 và nữ tỷ phú kém 2 tuổi thường xuyên quấn quýt bên nhau. Cặp đôi yêu đương nghiêm túc, chính thức tay trong tay ra mắt công chúng tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này.

Kylie Jenner và tài tử hơn 2 tuổi hẹn hò từ năm 2023

Nguồn: Page Six