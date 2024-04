Rầm rộ tin Kylie Jenner mang thai con của Timothée Chalamet, nguồn tin thân cận lên tiếng

Tin đồn Kylie Jenner mang thai con của Timothée Chalamet đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Thông tin này được tiết lộ bởi diễn viên hài Daniel Tosh.

Trên podcast của mình, Daniel Tost cho biết anh nghe chuyện từ 1 nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Malibu, California. Nhân viên này tiết lộ gia đình Kardashian đã thuê nơi này để quay tập cuối chương trình thực tế The Kardashians. Trong tập cuối này, Kylie sẽ tiết lộ cô đang mang thai con của Timothée Chalamet.

Hình ảnh mới nhất của nữ tỷ phú này cũng gây xôn xao. Trong đám tang người dì Karen Houghton, Kylie Jenner diện áo hoodie đen thùng thình, không trang điểm lên đồ lồng lộn giống mẹ và các chị gái. Tất cả những điều này khiến dân tình "chắc mẩm" rằng cô út nhà Kardashian - Jenner đang mang thai.

Diễn viên hài hé lộ Kylie Jenner đang mang thai con của Timothée Chalamet

Cô út nhà Kardashian - Jenner mặc đồ rộng thùng thình, không trang điểm trong hình ảnh mới nhất

Tuy nhiên TMZ đã nhanh chóng vào cuộc và làm sáng tỏ tin đồn này. TMZ liên hệ với bộ phận sản xuất chương trình The Kardashians và nhận được thông tin không có cảnh nào được quay trong cửa hàng tạp hóa, và Kylie Jenner cũng không có thai. Nữ tỷ phú cũng được bắt gặp sử dụng đồ uống có cồn - thứ cấm kỵ đối với các bà bầu. Chính vì vậy nên Daniel Tosh bị cáo buộc dựng chuyện Kylie Jenner mang thai nhằm "câu view", thu hút sự chú ý của dư luận.

TMZ vào cuộc tìm hiểu sự thật và xác nhận Kylie Jenner không mang thai

Kylie Jenner có 2 con với bạn trai cũ Travis Scott là bé Stormi và Aire. Cô hẹn hò với Timothée Chalamet từ đầu năm 2023. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Đến tháng 8/2023, có tin Kylie Jenner "đá" Timothée Chalamet vì tài tử lợi dụng danh tiếng của cô.

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, cặp đôi lại được bắt gặp hôn nhau tình tứ trong concert của Taylor Swift. Kể từ đó đến nay, tài tử sinh năm 1995 và nữ tỷ phú kém 2 tuổi thường xuyên quấn quýt bên nhau. Cặp đôi chính thức tay trong tay, ra mắt công chúng tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Cặp đôi bên nhau từ đầu năm 2023

Nguồn: TMZ