Bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nghiêm trọng vì người lớn dùng đũa chấm vào rượu cho bé nếm thử

Mới đây, tại Trịnh Châu (Hà Nam - Trung Quốc), một người cao tuổi đã dùng đũa chấm rượu cho bé 5 tháng tuổi nếm thử, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng.

Sau vài lần bị cho uống rượu, đứa trẻ xuất hiện các triệu chứng lờ đờ, ít vận động, da bắt đầu vàng da. Theo bác sĩ, gan của bé đã bị tổn thương rõ rệt, tiệm cận suy gan.

Các bác sĩ cảnh báo: gan của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, tuyệt đối không được cho trẻ uống rượu. Chỉ vài giọt cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Những vụ “đùa cho vui” nhưng hậu quả không hề vui

Việc cho trẻ uống rượu chỉ để “đùa cho vui” không phải là chuyện hiếm. Trước đó, Bệnh viện Ân Trạch (Đài Châu, Chiết Giang, Trung Quốc ) từng công bố một ca cấp cứu do trẻ nhỏ bị ép uống bia.

Theo bệnh viện, cha mẹ của bé kinh doanh nhà hàng, do quá bận rộn nên để con chơi trong quán. Một vị khách đã đổ hơn 50ml bia cho trẻ uống, với lý do “chỉ đùa cho vui”. Ngay sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng mặt đỏ bừng, nổi nhiều mảng phát ban, gia đình hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Rất may được xử trí kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tết Nguyên đán sắp đến, các buổi tụ họp, liên hoan gia tăng. Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ, xin tuyệt đối không cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ uống rượu để trêu đùa.

Khả năng chuyển hóa rượu của trẻ em chỉ bằng 1/3 người trưởng thành

Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển nhanh, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể đều rất non nớt. Đối với trẻ em, rượu bia chẳng khác nào chất độc, gây hại vô cùng lớn.

Bác sĩ nhi khoa Mạc Tân Duyệt (Bệnh viện Ân Trạch Đài Châu) cho biết:

“Khả năng chuyển hóa rượu của gan trẻ em chỉ bằng khoảng 1/3 người lớn. Chỉ cần 50ml bia cũng đủ khiến nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng an toàn, trực tiếp gây tổn hại hệ thần kinh đang phát triển mạnh mẽ.”

Khi lượng rượu vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể trẻ, ngộ độc rượu cấp tính rất dễ xảy ra.

Quan niệm “uống rượu phải tập từ nhỏ” là sai lầm nguy hiểm

Nhiều người cho rằng nên “rèn tửu lượng từ sớm”, nhưng không biết rằng trẻ càng nhỏ, uống rượu càng nguy hiểm, nặng còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ.

Bác sĩ nhấn mạnh:

“Ở giai đoạn thanh thiếu niên, thậm chí từ khi còn là trẻ sơ sinh, các chức năng vận động và thần kinh của trẻ vẫn đang hoàn thiện. Uống rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, tư duy, và cả khả năng phối hợp vận động trong tương lai.”

Những tác hại nghiêm trọng khi trẻ uống rượu

1. Tổn thương gan và dạ dày: rượu kích thích mạnh, gây suy giảm chức năng gan, rối loạn tiêu hóa.

2. Giảm miễn dịch, ảnh hưởng trí tuệ: trẻ dễ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm phổi; uống rượu còn làm giảm IQ, cản trở phát triển não bộ.

3. Tổn hại hệ sinh sản: với bé trai, rượu gây tổn thương tinh hoàn đang phát triển, nhẹ thì chậm phát triển, nặng có thể dẫn đến vô sinh khi trưởng thành.

4. Rối loạn nội tiết: với bé gái, rượu ảnh hưởng đến sự phát triển tuyến sinh dục, dễ gây rối loạn kinh nguyệt, phù nề, đau bụng kinh, đau đầu khi đến tuổi dậy thì.

Trẻ lỡ uống nhầm rượu, cha mẹ cần xử trí khẩn cấp

Ngăn chặn ngay việc trẻ tiếp tục uống rượu, cố gắng giữ trẻ tỉnh táo, liên tục trò chuyện với trẻ.

Có thể cho trẻ uống sữa tươi hoặc lòng trắng trứng để tạo lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hạn chế hấp thu cồn. Hoặc cho uống nước ấm hoặc cháo loãng để pha loãng nồng độ cồn, hỗ trợ đào thải và bảo vệ đường ruột.

Gây nôn đúng cách: nếu trẻ còn tỉnh táo, trong vòng 30 phút sau khi uống, và lượng rượu không nhiều, có thể thử gây nôn tại chỗ, nhưng phải đảm bảo đường thở thông thoáng, tránh nguy cơ nghẹt thở.

Nguồn: Sohu