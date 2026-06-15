Kỳ tích hồi sinh bé trai ngừng tim kéo dài 60 phút tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM

Ngày 11-6, ThS-BS Trần Thị Bích Kim, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhi H.P. (10 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở kéo dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận thông báo từ một cơ sở y tế tại khu vực Bình Dương về trường hợp bệnh nhi chuẩn bị chuyển viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Theo bệnh sử, trẻ đột ngột ngất xỉu và ngưng tim tại nhà, nhập viện địa phương trong tình trạng sốc tim nặng, suy tuần hoàn tiến triển nhanh. Gia đình cho biết trẻ từng có hai lần ngất tương tự trước đây nhưng chưa được xác định nguyên nhân.

Mặc dù được các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực bằng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp cùng nhiều biện pháp cấp cứu chuyên sâu, tình trạng bệnh nhi vẫn tiếp tục diễn tiến nặng và rơi vào ngừng tim.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước tình huống nguy kịch, ê-kíp ECMO gồm các bác sĩ, điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Tim mạch, Khoa Phẫu thuật hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực và Khoa Gây mê hồi sức đã nhanh chóng phối hợp triển khai kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể (ECPR) ngay tại giường bệnh.

Sau 60 phút hồi sức liên tục và thiết lập thành công hệ thống VA-ECMO, tuần hoàn của bệnh nhi được tái lập. Nhờ đó, các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận tiếp tục được duy trì tưới máu, giúp cơ thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhi được theo dõi sát và điều trị chuyên sâu. Sau 6 ngày, trẻ đã cai được ECMO, chức năng tim cải thiện rõ rệt, tri giác phục hồi tốt và đang tiếp tục hồi phục.

Theo BS Kim, ECPR là kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể được chỉ định cho những trường hợp ngừng tim không đáp ứng với các biện pháp hồi sức tim phổi thông thường.

Khi kết hợp với VA-ECMO, đây được xem là một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu.

BS Kim khuyến cáo mỗi phút trong cấp cứu ngừng tim đều vô cùng quý giá. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y tế là những yếu tố quan trọng giúp tăng cơ hội sống cũng như khả năng hồi phục cho bệnh nhi.

Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh cần quan tâm tầm soát các nguyên nhân gây ngất ở trẻ, đặc biệt với những trường hợp ngất tái diễn nhiều lần. Việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn sẽ giúp trẻ được chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra.