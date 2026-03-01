Em bé sống thực vật "hồi sinh" sau 30 ngày nhờ "kỳ tích" y học

Được biết, ngày 25/10/2025, bé T.Q.M (3 tuổi, Thái Nguyên) bị đuối nước khoảng 20 phút dưới ao. Khi người nhà phát hiện, bé đã nổi mặt úp sấp trên mặt nước, môi tím, da nhợt & được sơ cứu tại nhà. Sau khoảng 15-20 phút sơ cứu, người nhà vẫn không thấy bé phản ứng. Gia đình vội vã đưa bé đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi TW trẻ có tiên lượng tử vong. Bệnh viện đã giải thích cho gia đình để cắt thở máy và chuyển về nhà. Đến ngày thứ 6, bé có mở mắt, cử động chân, điều trị nội khoa. Sau đó trẻ dần cai máy thở, ổn định tình trạng cấp cứu, và được chuyển về Bệnh viện TW Thái Nguyên nhưng tình trạng không cải thiện. Tiên lượng bại não/sống thực vật, trẻ không đi lại được, không nói, không khóc.

Ngày 18/11/2025, gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh khám. Kết quả khám lúc này cho thấy, bé T.Q.M có khí sắc kém, không có phản ứng tiếp xúc với môi trường xung quanh; liệt không hoàn toàn tứ chi, tay liệt nhiều hơn chân, tay phải liệt nhiều hơn bên trái, đầu trẻ ngửa ra sau, tăng phản xạ gân xương tay phải, mất hết các vận động thô, đặt đâu nằm đó.

Bé T.Q.M như được "hồi sinh" sau thời gian sống thực vật (Ảnh: BVCC)

Sau 10 ngày điều trị, trẻ bắt đầu xuất hiện phản xạ với âm thanh. Sau 4 buổi oxy cao áp (khoảng 14 ngày điều trị), trẻ có thể nâng đầu và một phần thân mình trong khoảng 3 phút. Tới ngày, 07/01/2026 (tức sau khoảng 1,5 tháng điều trị), bé T.Q.M đã có thể ngồi vững, buông một tay phải khi ngồi; có thể đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp; biết biểu đạt nhu cầu cá nhân như đói, khát, muốn đi vệ sinh, gọi người thân; bé nói được nhiều từ hơn.

Sau 2 tháng điều trị (21/01), bé đã có thể vịn đứng vững không cần trợ giúp; giao tiếp tốt, nói câu dài, mức độ gần tương đương trước tai nạn; có thể tự ngồi không cần trợ giúp; và thị giác cải thiện, điều hướng mắt tốt hơn.

Tới ngày 24/02/2026, tức sau 3 tháng điều trị, trẻ đã tự đi lại, giao tiếp tốt, mắt điều hướng tốt.

BSCKI. Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ: Việc điều trị cho bé T.Q.M sử dụng phác đồ điều trị cho bệnh nhân sống thực vật, bại não, tổn thương não do thiếu oxy não (như đuối nước, ngộ độc khí CO, CO2, nghẽn mạch, giảm áp do lặn...). Khoảng thời gian can thiệp hiệu quả nhất là ngay sau khi qua cơn nguy kịch đến 3-6 tháng sau biến cố thiếu oxy não. Điều trị bằng phương pháp thở 100% oxy tinh khiết trong môi trường áp suất cao giúp kích thích phục hồi tế bào thần kinh, tạo liên kết thần kinh mới, từ đó phục hồi chức năng thần kinh và vận động cho bệnh nhân.

“Đây không chỉ là một phép màu mà còn là thành quả y học được xây dựng trên quá trình nghiên cứu. Thực tế y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận 1 vài trường hợp thành công, nhưng thông tin chưa nhiều và chủ yếu là hướng dẫn cho bệnh nhân trưởng thành. Để áp dụng được liều oxy chính xác cho bệnh nhi, tôi và ekip đã nghiên cứu rất nhiều, lựa chọn ứng dụng mức áp suất 3 PSI trong 45-60 phút/phiên, 5 phiên/tuần. Cũng đồng thời tập phục hồi chức năng cho bé. Sau 3 tháng, bé đã đi tự đi được, nhận thức và giao tiếp tốt như trước khi bị đuối nước", BSCKI. Đinh Văn Hào nói.

Tính đến hiện tại, trên thế giới mới ghi nhận khoảng 3 trường hợp điều trị cho bệnh nhân sống thực vật, bại não, tổn thương não do thiếu oxy não thành công. Với ca điều trị thành công cho bé T.Q.M đã góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị cho bệnh nhân sống thực vật, bại não được trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời giúp các bác sĩ có thể xây dựng phác đồ điều trị qxy cao áp chuyên biệt hơn cho bệnh nhi sống thực vật do thiếu oxy não.