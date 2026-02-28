Kỳ tích chỉ chiếm 1/60 triệu ca, sản phụ 24 tuổi sinh 5: 1 bé trai, 4 bé gái chào đời an toàn

Ngày 26/2, một sản phụ 24 tuổi người Tân Cương (Trung Quốc) đã hạ sinh thành công 5 bé (1 trai, 4 gái) tại Bệnh viện Trung Nam – Đại học Vũ Hán. Đây được xem là một trong những ca sinh ngũ thai hiếm gặp bậc nhất, với xác suất mang thai tự nhiên chỉ khoảng 1/60 triệu . Cả mẹ và các bé hiện đều an toàn.

Nền tảng thông tin được đăng tải bởi Cổng thông tin Quốc gia về Mẹ và Bé (thành lập năm 2016, trực thuộc cơ quan quản lý y tế Trung Quốc), đơn vị chuyên cung cấp kiến thức và truyền thông chính sách liên quan đến sức khỏe thai sản – nhi khoa.

Hành trình mang thai đầy lo lắng

Sản phụ tên Dilire (24 tuổi) mắc hội chứng buồng trứng đa nang, một bệnh lý khiến việc thụ thai khó khăn và làm tăng nguy cơ sảy thai tự nhiên. Sau quá trình điều trị, tháng 8 năm ngoái, cô may mắn mang thai tự nhiên.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng đi kèm áp lực khi kết quả siêu âm cho thấy cô mang đa thai. Bác sĩ cảnh báo đây là thai kỳ nguy cơ rất cao, dễ gặp biến chứng cho cả mẹ và bé.

“Sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi biết trường hợp như mình rất dễ băng huyết hoặc gặp sự cố bất ngờ. Tôi gần như mất ngủ vì lo lắng”, Dilire chia sẻ.

Qua giới thiệu của một bà mẹ từng sinh đa thai, vợ chồng cô biết đến Bệnh viện Trung Nam (Vũ Hán - Trung Quốc) nơi có nhiều kinh nghiệm xử lý các ca thai kỳ phức tạp. Sau buổi tư vấn trực tuyến với bác sĩ trưởng khoa Sản Lý Gia Phúc, hai vợ chồng quyết định vượt hàng nghìn km đến bệnh viện để theo dõi thai kỳ.

Cân nhắc giảm thai và quyết định giữ lại cả 5 bé

Theo bác sĩ Lý Gia Phúc – người có gần 40 năm kinh nghiệm sản khoa – ngũ thai cực kỳ hiếm gặp. Để giảm rủi ro, ông từng tư vấn gia đình cân nhắc giảm bớt thai.

Tuy nhiên, vợ chồng sản phụ băn khoăn vì trân trọng từng sinh linh nhỏ bé, đồng thời lo ngại nếu can thiệp có thể ảnh hưởng các thai còn lại. Tôn trọng quyết định của gia đình, ê-kíp y tế đã xây dựng kế hoạch theo dõi sát sao.

Cuối năm ngoái, Dilire đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy các thai nhi phát triển tốt, người mẹ không có bệnh nền hay biến chứng thai kỳ. Bệnh viện thành lập nhóm chuyên môn đa chuyên khoa gồm sản khoa, nhi khoa, gây mê, siêu âm, chẩn đoán trước sinh… để theo dõi thai kỳ từ xa khi cô trở về Tân Cương.

Trước Tết Nguyên đán năm nay, khi gần đến ngày dự sinh, Dilire quay lại để nhập viện theo dõi.

Ca mổ khẩn cấp lúc rạng sáng

23h30 ngày 25/2 (thai 28 tuần 6 ngày), sản phụ có dấu hiệu vỡ ối sớm. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình mổ lấy thai khẩn cấp. Chỉ trong 15 phút, hơn 20 y bác sĩ thuộc các chuyên khoa đã có mặt đầy đủ.

Khoảng 2h sáng 26/2, ca mổ bắt đầu. Gây mê được thực hiện chính xác, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn của mẹ và bé. Lần lượt 5 em bé chào đời an toàn.

Cân nặng các bé lần lượt là:

Bé trai đầu: 990g Bé gái thứ hai: 1.020g Bé gái thứ ba: 970g Bé gái thứ tư: 1.030g Bé gái út: 870g

Tất cả đều là trẻ sinh cực non tháng, cân nặng thấp. Ngay sau sinh, đội ngũ nhi khoa tiến hành đánh giá, hồi sức sơ sinh và chuyển các bé vào lồng ấp tại khoa Hồi sức sơ sinh.

Theo bác sĩ Dương Phác – Phó trưởng khoa Nhi, điểm đánh giá ban đầu của cả 5 bé đều trên 6 điểm – một kết quả rất đáng khích lệ đối với trẻ sinh non dưới 1kg. Tuy nhiên, các bé vẫn cần vượt qua nhiều “cửa ải” như hô hấp, nhiễm trùng và dinh dưỡng trong thời gian tới.

Đa thai làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh. Ê-kíp sản khoa đã chủ động sử dụng thuốc co hồi tử cung và áp dụng phương pháp truyền máu tự thân để phòng ngừa biến chứng.

Sau khoảng 1 giờ, ca mổ kết thúc thuận lợi, không cần sử dụng đến các phương án dự phòng nâng cao đã chuẩn bị trước đó.

Hiện tại, người mẹ đã được chuyển về phòng bệnh thường, sức khỏe ổn định. Năm bé đang được chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định.

Kỳ tích của y học và sự sống

Theo số liệu y khoa, xác suất mang thai tự nhiên ngũ thai trên thế giới chỉ khoảng 1/60 triệu – hiếm đến mức được xem là kỳ tích sinh học.

Hành trình của Dilire không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của y học hiện đại trong việc bảo vệ sự sống, ngay cả ở những ca thai kỳ nguy cơ cao nhất.

Nguồn: Hồ Bắc Nhật báo