Giáo dục đại học không phải là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp của Hollywood. Nhưng nhiều ngôi sao đã quyết định đi học cao hơn vì lý do riêng của họ và trong nhiều khoảng thời gian khác nhau.



Một số người nổi tiếng từ bỏ trường đại học hoàn toàn như Taylor Swift và Kim Kardashian. Nhưng cũng có người khác tìm thấy giá trị trong việc học hành bất kể danh tiếng như Emma Watson. Việc những người nổi tiếng học gì và học ở đâu luôn là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

1. Emma Watson

Emma Watson trong buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Thông minh và ham học như cô bé Hermione từng thủ vai, Emma Watson học tại đại học Brown và tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh năm 2014. Cô cũng tham gia các lớp học tại đại học Oxford với tư cách là sinh viên bình giảng.

2. Natalie Portman

Natalie Portman.

Nổi danh toàn cầu khi đóng vai bạn gái Thần Sấm trong series phim Avengers (Biệt đội siêu anh hùng). Cô là một trong những diễn viên có trí tuệ uyên bác của Hollywood khi tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý của Đại học Harvard. Cô tiếp tục theo học Đại học Hebrew và trở thành diễn giả quốc tế về chủ đề chống khủng bố. Nữ diễn viên muốn thông qua điện ảnh để gửi gắm những thông điệp nhân văn cùng giá trị cao đẹp của hòa bình cho công chúng.





3. Mayim Bialik

Mayim Bialik.

Nữ diễn viên của "Big Bang Theory" đã bẻ lái sang diễn xuất khi đang thăng tiến trên con đường học thuật của mình. Năm 2000, cô nhận bằng đại học về khoa học thần kinh với trẻ vị thành niên nghiên cứu tiếng Do Thái và tiếng Do Thái từ Đại học California, Los Angeles. Cô đã được trao bằng tiến sĩ khoa học thần kinh từ trường năm 2007.

4. Steven Spielberg

Steven Spielberg.

Đạo diễn của bộ phim Hàm Cá Mập lừng lẫy đã từng bỏ học đại học để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Nhưng sau 34 năm, ông quyết định quay lại giảng đường và tiếp tục con đường học tập của mình tại Đại học Califonia.

5. Brad Pitt

Brad Pitt.

Brad Pitt tên thật là William Bradley Pitt sinh ngày 18/12/1963. Hiện tại Brad Pitt là diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Nam diễn viên được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Brad từng nhận được ba đề cử cho giải Oscar và nhận được một giải Quả cầu vàng. Anh cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí tại đại học Missouri.

6. Tom Hanks

Tom Hanks.

Nổi tiếng với vai chính trong bộ phim Cuộc đời Forest Gump vang danh một thời. Nhưng ít ai biết, khi đến tuổi đi học đại học, Tom Hanks đã chọn một trường cao đẳng cộng đồng có tên Chabot College để phù hợp với điều kiện gia đình. Chỉ hai năm sau đó, anh đã chuyển đến Đại học bang California, Sacramento để theo đuổi đam mê của mình.

7. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey.

Người phụ nữ da màu nổi tiếng toàn cầu không chỉ bởi tài năng mà còn vì sự nhân hậu và tinh thần cố gắng không mệt mỏi cho những hoạt động nhân đạo của mình. Bằng sự thông minh và chăm chỉ của mình bà đã nhận được học bổng toàn phần từ đại học Tennessee. Bà tốt nghiệp với bằng cử nhân truyền thông.

8. Dwayne Johnson

Dwayne Johnson.

Được mệnh danh là người đàn ông lực lưỡng nhất hành tinh với nụ cười thân thiện hết phần người khác mỗi lần xuất hiện. Dwayne Johnson từng là cầu thủ bóng đá giỏi tại Đại học Miami Hurricanes năm 1991. Nhưng anh đã dừng chơi sau một chấn thương vào năm 1992 và tốt nghiệp chuyên ngành tội phạm học và sinh lý học năm 1995. Anh ấy tiếp tục thực hiện truyền thống gia đình là một đô vật chuyên nghiệp trước khi trở thành một diễn viên.

9. Adam Sandler

Adam Sandler.

Nổi lên sau khi tham gia Saturday Night Live, Adam Sandler đã từng bước trở thành ngôi sao hạng A nơi kinh đô điện ảnh Hollywood qua nhiều chương trình và phim điện ảnh ăn khách. Nhắc đến anh người ta lại nhớ về chàng trai to con mang dáng vẻ ngốc nghếch và tiếng cười lan tỏa. Anh tốt nghiệp khoa Nghệ Thuật của đại học NewYork năm 1988.

10. Anne Hathaway

Anne Hathaway.

Nàng thơ trong nhiều tác phẩm điện ảnh với làn da trắng sứ, nụ cười sang chảnh, đôi mắt to mơ màng. Cô đã dành năm thứ nhất để học chuyên ngành tiếng Anh tại đại học Vassar ở Poughkeepsie, New York, nhưng sau đó nghỉ ngơi để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Cuối cùng cô chuyển sang chuyên ngành Nghiên cứu về giới của trường Gallatin thuộc Đại học New York. Tuy nhiên cô cũng không tốt nghiệp đại học này cho đến tận bây giờ.