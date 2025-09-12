Mới đây trên trang TikTok cá nhân Đăng Khôi gây chú ý với những clip chia sẻ về concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đáng chú ý, trong phần hậu trường, gia đình của anh tài này cũng đến cổ vũ, lần hiếm hoi cả hai cậu con trai lớn đi cùng mẹ tới động viên, cổ vũ tinh thần cho bố. Cả gia đình cùng quay clip content hài hước để đăng lên mạng xã hội. Song, điều gây chú ý là gương mặt điển trai của 2 con trai nhà Đăng Khôi - Thủy Anh.

Con trai Đăng Khôi được khen ngợi đẹp trai giống bố. Nguồn: Đăng Khôi Thủy Anh.

Cả hai bé đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ phụ huynh, với gương mặt sáng, hoạt bát và đáng yêu.

Cậu con trai cả - Đăng Khang (SN 2011) năm nay 14 tuổi, được khen giống thời trẻ như đúc ra từ một khuôn. Còn nhỏ mà đường nét gương mặt đã dự báo là soái ca tương lai, răng khểnh duyên dáng, da trắng, vóc dáng cao ráo.

Cậu con trai thứ Đăng Anh (SN 2005) năm nay 10 tuổi cũng đáng yêu, nét đẹp không kém. Cậu bé được khen ngợi lanh lợi, hoạt bát.

Anh cả nhìn như bản sao của giọng ca "Cô bé mùa đông".

"Ôi anh lớn nhà Đăng Khôi sao mà giống bố thế, thế này đi xét nghiệm ADN họ đuổi về luôn quá", "Bạn này kiểu đẹp từ nhỏ luôn ấy, mà càng lớn thấy càng đẹp hơn là sao trời", "Thằng bé nó như soái ca nhí vậy đó", "Hai bé nhà anh đẹp trai quá", "Gen nhà này 1000 điểm, xứng danh con trai ông cố nội visual", "Sao nhà này ai cũng đẹp hết vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đúng chuẩn gen nhà này đỉnh! Đăng Khôi cũng được mệnh danh là "ông cố nội visual" bởi vẻ ngoài trẻ mãi không già theo năm tháng.

Giọng ca Cô bé mùa đông sau bao nhiêu năm trông vẫn không khác gì thuở mới vào nghề, thậm chí còn có phần điển trai hơn.

Visual nhà này phải gọi là "tràn màn hình".

Sau hơn 20 năm đồng hành và hơn 10 năm kết hôn, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anhhạnh phúc, có 3 con trai. Đăng Khang sinh năm 2011. Đến năm 2013, Đăng Khôi - Thuỷ Anh mới tổ chức đám cưới. Cặp đôi đón thêm quý tử thứ 2 Đăng Anh vào năm 2015. Vào tháng 12/2024, sau gần 10 năm hôn nhân, cả 2 lần nữa "lên chức" bố mẹ. Thủy Anh hạ sinh bé Nguyễn Đăng Anh Tài.

Cặp vợ chồng này thường xuyên làm các clip hài hước, bắt trend đăng tải lên mạng xã hội. Cả ba bé, đặc biệt là hai bé lớn cũng thường xuyên được bố mẹ chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Song, hầu hết là vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới ba mẹ hay trong các khung hình gia đình,....

Cậu cả Đăng Khang đa tài với loạt thành tích ấn tượng trong học tập, như: giỏi tiếng Anh, cờ vua, robotics, từng giành giải trong các cuộc thi học thuật và được nhận vào ngôi trường cấp 2 mơ ước. Trong khi đó, cậu em Đăng Anh lại chiếm cảm tình vì tính cách hài hước, giàu biểu cảm. Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Anh cũng cho biết cả hai bé đều tình cảm, ngoan ngoãn. Dù bận rộn, cặp vợ chồng này vẫn thường xuyên dành thời gian đồng hành cũng con trong các hoạt động học tập, trải nghiệm sống và cả những chuyến đi du lịch.