Tối 16/4, thông tin ông Valentin Trần chính thức từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trong cộng đồng fan sắc đẹp. Ông Valentin Trần cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc cũng như trao đổi với tổ chức Miss Universe. Đáng chú ý, ông thẳng thắn đề cập đến những vấn đề khiến bản thân không còn muốn tiếp tục đồng hành, trong đó có việc thiếu minh bạch trong kết quả bình chọn "Beyond The Crown", cũng như những lo ngại liên quan đến tính công bằng sau mùa Miss Universe gần nhất.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam cho hay: "Thứ nhất, bên cạnh kết quả chung cuộc của mùa giải vừa qua, chúng tôi thực sự thất vọng về cách MUO xử lý vấn đề liên quan đến kết quả bình chọn Voice for Change. Dù đã nhiều lần cố gắng trao đổi và tìm kiếm sự làm rõ, chúng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng và cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình lẫn phản hồi. Thứ hai, sau những tranh cãi xoay quanh mùa giải gần nhất và những lo ngại ngày càng gia tăng về tính công bằng, chúng tôi đã hy vọng sẽ có những giải thích rõ ràng hoặc cải thiện thực chất. Tuy nhiên, điều ngược lại dường như đã xảy ra khi xuất hiện thêm nhiều bất ổn. Chúng tôi mong sớm nhận được những cập nhật chính thức liên quan đến Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới".

Bản quyền Miss Universe tại Việt Nam tiếp tục đổi chủ

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh tương lai của đấu trường này, một cái tên bất ngờ bị réo gọi nhiều nhất chính là Hoa hậu Kỳ Duyên. Lý do không quá khó hiểu. Kỳ Duyên hiện là Hoa hậu cuối cùng đăng quang Miss Universe Vietnam trong giai đoạn đơn vị của ông Valentin Trần nắm bản quyền. Điều này đồng nghĩa với việc hành trình nhiệm kỳ của cô đứng trước một tình huống khá đặc biệt, đó là khả năng có một màn final walk gần như trở nên mong manh.

Trong bối cảnh bản quyền được chuyển giao, việc có tổ chức một mùa giải mới hay không, cũng như có duy trì những nghi thức cũ hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị nắm giữ tiếp theo. Thực tế trong giới hoa hậu, mỗi lần đổi đơn vị vận hành thường kéo theo sự thay đổi về format, quy trình, thậm chí cả màn final walk của Hoa hậu đương nhiêm (đăng quang ở cuộc thi do đơn vị cũ nắm bản quyền) cũng có thể bị lược bỏ.

Điều này từng xảy ra trước đó. Khi bản quyền Miss Universe Vietnam chuyển từ UNI Media sang đơn vị mới, đêm chung kết năm Miss Universe Vietnam 2023 đã không hề có màn final walk nào được thực hiện. Những quy luật bất thành văn này càng khiến người hâm mộ nhan sắc tin rằng khả năng Kỳ Duyên có một khoảnh khắc chia tay nhiệm kỳ trên sân khấu là rất thấp.

Xác suất Kỳ Duyên được final walk kết thúc nhiệm kỳ là rất thấp

Năm 2014, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó vướng nhiều ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, cô cũng không có màn final walk chính thức để khép lại nhiệm kỳ.

Hai lần đăng quang, nhưng đều đứng trước khả năng không có một khoảnh khắc final walk trọn vẹn, khiến netizen gọi đây là "kỷ lục" hiếm có trong làng sắc đẹp Việt. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc Kỳ Duyên có thực hiện final walk hay không, nhưng với những gì đang diễn ra, nhiều người cho rằng kịch bản này khó có thể thay đổi.

Cách đây 10 năm, Kỳ Duyên cũng gặp tình cảnh tương tự ở Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 . Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam , trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024 , cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Kỳ Duyên không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp mà còn nhanh chóng mở rộng sang con đường nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất. Dự án gây chú ý nhất phải kể đến Bộ Tứ Báo Thủ do Trấn Thành làm đạo diễn. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh màn thể hiện, nhưng có thể thấy định hướng rõ ràng của Kỳ Duyên trong việc phát triển sự nghiệp theo hướng đa năng, không chỉ gói gọn trong danh xưng Hoa hậu.

Kỳ Duyên lấn sân làm diễn viên điện ảnh, gây chú ý nhất là vai diễn trong Bộ Tứ Báo Thủ

